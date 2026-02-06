ETV Bharat / state

परेड ग्राउंड में कैसे होगी महापंचायत? कौतिक महोत्सव से डेट क्लैश, पढ़ें पूरी खबर

देहरादून: कल यानि 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने महापंचायत का ऐलान किया है. साथ ही देहरादून के परेड ग्राउंड में 5 से 8 फरवरी के बीच उत्तरायणी कौतिक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के सदस्य मोहित डिमरी ने जन आंदोलन को विफल करने के लिए सुनियोजित साजिश का आरोप लगाया है.

मोहित डिमरी का कहना है कि महापंचायत की तारीख 3 सप्ताह पहले घोषित की जा चुकी है. इसके बावजूद 5 से 8 फरवरी के बीच परेड ग्राउंड में उत्तरायणी कौतिक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो संयोग नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि यह कौतिक महोत्सव एक फाउंडेशन की ओर से कराया जा रहा है. जिसकी संस्थापक खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब वहां पंचायत की तारीख पहले से ही तय थी तो फिर परेड ग्राउंड के स्थल को सरकार ने आयोजन के लिए क्यों दिया?

उन्होंने इसे महापंचायत को कमजोर करने की साजिश बताया. संघर्ष मंच नहीं यह भी सवाल उठाया कि महोत्सव में खर्च हुई धनराशि के स्रोत को सार्वजनिक किया जाना चाहिए. संघर्ष मंच का यह भी कहना है कि आज यह लड़ाई वीआईपी को बचाने वालों और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के बीच की लड़ाई बन चुकी है. पिछले कई दिनों से महिलाएं, युवा ,पूर्व सैनिक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग महापंचायत को सफल बनाने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं. उन्होंने कहा महापंचायत को लगातार समर्थन मिल रहा है.