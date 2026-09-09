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पैरा वर्ल्ड आर्चरी सीरीज में छत्तीसगढ़ के टोमन कुमार का 'गोल्डन निशाना', टीम इवेंट में जीता स्वर्ण पदक

पैरा वर्ल्ड आर्चरी सीरीज में छत्तीसगढ़ के टोमन कुमार का 'गोल्डन निशाना' ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भारतीय तीरंदाजी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मुरारका ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि टोमन कुमार का यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है. आज का दिन छत्तीसगढ़ की तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा.

पैरा वर्ल्ड आर्चरी सीरीज में छत्तीसगढ़ के टोमन कुमार का 'गोल्डन निशाना', टीम इवेंट में जीता स्वर्ण पदक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पैरा तीरंदाज टोमन कुमार ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. गुजरात में आयोजित 'हुंडई पैरा वर्ल्ड आर्चरी सीरीज' में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इवेंट में यह कामयाबी हासिल की.

गुजरात के अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले भी रहा है शानदार प्रदर्शन

टोमन कुमार ने पहले भी कई विश्व स्तरीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अनेक पदक प्राप्त किए हैं. अब भारत में आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना निश्चित रूप से उनके करियर की एक विशेष उपलब्धि है.

आगामी प्रतियोगिता में भी टोमन कुमार शानदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ और भारत के लिए एक और पदक जीतेंगे.- कैलाश मुरारका, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय तीरंदाजी संघ

पहली बार गुजरात को मेजबानी

विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार भारत के गुजरात राज्य में किया जा रहा है. अहमदाबाद में 4 से 10 सितंबर तक हुंडई पैरा वर्ल्ड आर्चरी सीरीज आयोजित हो रही है. इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारत को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक सशक्त पहचान दिलाई है.

प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, भारतीय तीरंदाजी संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे. भारतीय तीरंदाजी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश मुरारका भी आयोजन के दौरान निरंतर उपस्थित रहकर प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते रहे.

4 सितंबर से 10 सितंबर तक गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए बेहतरीन सुविधाएं

यह आयोजन विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप अत्यंत शानदार और सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है. वर्ल्ड आर्चरी एवं एशियन आर्चरी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी आयोजन की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की है. प्रतियोगिता स्थल, खिलाड़ियों के आवास, भोजन, परिवहन एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं.

कैलाश मुरारका ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों, तीरंदाजों, प्रशिक्षकों एवं मैनेजरों के प्रति आभार व्यक्त किया. इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं खेल जगत से जुड़े सभी सहयोगियों को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद दिया. गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और विशेष सहयोग से गुजरात में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं खेल अधोसंरचना के विकास को नई गति मिल रही है.

उद्घाटन अवसर पर भी यह स्पष्ट संदेश दिया गया था कि आयोजन की गुणवत्ता और खिलाड़ियों की सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी. आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स एवं ओलंपिक जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की तैयारियों के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण कदम है.