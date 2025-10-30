ETV Bharat / state

सुगम्य बाड़मेर अभियान: पैरा खेल महोत्सव का शुभारंभ, दिव्यांगों में दिखा उत्साह

पैरा खेल महोत्सव का शुभारंभ करती कलेक्टर डाबी ( Etv Bharat Barmer )