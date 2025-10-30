सुगम्य बाड़मेर अभियान: पैरा खेल महोत्सव का शुभारंभ, दिव्यांगों में दिखा उत्साह
पैरा खेल महोत्सव में बाड़मेर के 200 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया.
Published : October 30, 2025 at 9:08 PM IST
बाड़मेर: दिव्यांगों को संबल प्रदान करने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में चलाए जा रहे 'सुगम्य बाड़मेर अभियान' के तहत जिला मुख्यालय के आदर्श स्टेडियम में गुरुवार को दो दिवसीय वार्षिक पैरा खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ. इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर टीना डाबी ने किया. इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों से संवाद भी किया. इसके बाद विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया.
जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि इस खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पैरा गेम्स के आयोजन के माध्यम से दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है.
पढ़ें: 'एक बार तो लगा थाने से हम जिंदा नहीं जा पाएंगे', IAS टीना डाबी के सामने फफक-फफककर रो पड़ी युवती
उन्होंने कहा कि यह पहली बार है, जब इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और भविष्य में इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस आयोजन का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करना है.
जिला कलेक्टर ने बताया कि सुगम्य बाड़मेर अभियान एक जिला स्तरीय पहल है. प्रशासन द्वारा इस आयोजन के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्थाएं की गई हैं. इस आयोजन में बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर सहित विभिन्न जिलों के लगभग 200 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया. खेल महोत्सव में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सुरेन्द्रप्रतापसिंह भाटी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे.