राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता, 350 अस्थि बाधित और दृष्टि बाधित दिव्यांग होंगे शामिल
राजधानी रायपुर में 16 वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का तीन दिवसीय आयोजन हो रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 22, 2026 at 12:40 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 12:49 PM IST
रायपुर: पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ 28 जनवरी से 30 जनवरी तक राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है. प्रदेश भर के 350 अस्थि बाधित और दृष्टि बाधित बच्चे अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. इस खेल प्रतियोगिता में एथलेटिक्स में मुख्य रूप से 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ होगी. लॉन्ग जंप, हाई जंप, तवा फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक जैसे गेम भी शामिल हैं.
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता
छत्तीसगढ़ पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव डिकेश टंडन ने बताया कि पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्टेट लेवल की प्रतियोगिता है. 16 वीं राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के ग्राउंड में होगा.
राज्य स्तरीय इस खेल प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी, जो निर्धारित मापदंड पूरा करेंगे, वह नेशनल लेवल पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. खेल के इस आयोजन में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी भी निजी तौर पर सहयोग करेंगे-डिकेश टंडन,सचिव,छत्तीसगढ़ पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन
दिव्यांग प्रतिभाओं को मिलेगा मंच
रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जा रहा है. राजधानी रायपुर में पूरे प्रदेश के दिव्यांग प्रतिभा को एक मंच में लाना भी कठिन काम है. उन्होंने आयोजन के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया.
हमारे प्रदेश में भी ऐसे दिव्यांगजन खिलाड़ी हैं, जो छत्तीसगढ़ का नाम भारत में रोशन कर सकते हैं-आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष
28 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजन
छत्तीसगढ़ के सभी जिले के लगभग 350 दिव्यांगजन इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में अस्थि बाधित और दृष्टि बाधित बच्चे शामिल होंगे.
⦁ सब जूनियर वर्ग 8 से 15 साल
⦁ जूनियर वर्ग 15 से 20 साल
⦁ सीनियर वर्ग में 21 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ी