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मैदान में 14 मेडल, पढ़ाई में PhD;आर्थिक तंगी से टूटा पैरा-एथलीट आदित्य राज का इंटरनेशनल सपना पर हौसले अब भी बुलंद!

नालंदा: बिहार में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों और आर्थिक मदद के अभाव में कई सितारे अपनी चमक विश्व पटल पर नहीं बिखेर पाते हैं. नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड अंतर्गत कुलती गांव के रहने वाले पैरा-एथलीट आदित्य राज गौतम की कहानी भी इसी संघर्ष को बयां करती है. राष्ट्रीय स्तर पर 14 मेडल जीत चुके आदित्य केवल आर्थिक तंगी के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने से चूक गए. इसके बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी और खेल के साथ-साथ उच्च शिक्षा में भी मुकाम हासिल कर रहे हैं.

किसान परिवार से ताल्लुक: आदित्य राज गौतम एक साधारण किसान परिवार से आते हैं. उनके पिता शशि कुमार एक छोटे किसान हैं. शारीरिक तौर पर बाएं हाथ से दिव्यांग हैं लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद आदित्य ने शिक्षा और खेल दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. 2014 में मैट्रिक और 2016 में इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के अरबिंदो कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया. इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई पूरी की. नेट क्वालीफाई कर चुके आदित्य वर्तमान में बीएचयू की लॉ फैकल्टी में पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"खेल सफर की शुरुआत 2016 में हुई थी. जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तब कॉलेज के एनुअल स्पोर्ट्स डे में मैंने हिस्सा लिया था. मेरे प्रदर्शन को देखकर वहां के कोच ने मेरी काउंसलिंग की और मुझे पेशेवर रूप से खेलने के लिए प्रेरित किया. वहीं से मुझे पैरा-एथलेटिक्स में करियर बनाने की प्रेरणा मिली." - आदित्य राज गौतम, पैरा-एथलीट

राष्ट्रीय स्तर तक है धाक: आदित्य के मुताबिक शुरुआत में वे 100 मीटर स्प्रिंट और जैवलिन थ्रो दोनों में हिस्सा लेते थे, लेकिन पढ़ाई के दबाव और चोट के जोखिम को देखते हुए उन्होंने अब अपना पूरा ध्यान जैवलिन थ्रो पर केंद्रित कर दिया है. अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आदित्य ने राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी धाक जमाई है. उन्होंने अब तक कुल 14 राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है. उन्होंने नेशनल पैरा गेम हरियाणा 2019 एक गोल्ड, 2020 में 3 गोल्ड, 2021 में एक गोल्ड, 2022 भुवनेश्वर में एक गोल्ड और 2023 पुणे में एक गोल्ड जीते हैं.

मेडल के साथ आदित्य (ETV Bharat)

सबसे बड़ी टीस: हाल ही में, खेल दिवस के अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय खेल सम्मान समारोह' में उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. वे भुवनेश्वर में हुए ट्रायल्स में भी 'खेलो इंडिया' गेम्स के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं. इतनी उपल्ब्धियों के बावजूद भी आदित्य की सबसे बड़ी टीस यह है कि वे दो बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के बावजूद हिस्सा नहीं ले सके.