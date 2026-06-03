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मैदान में 14 मेडल, पढ़ाई में PhD;आर्थिक तंगी से टूटा पैरा-एथलीट आदित्य राज का इंटरनेशनल सपना पर हौसले अब भी बुलंद!

14 नेशनल मेडल जीतकर भी ₹3.5 लाख की तंगी से इंटरनेशनल खेलने से चूके आदित्य, अब PhD कर युवाओं को दे रहे प्रेरणा. पढ़ें खबर

PARA ATHLETE ADITYA RAJ GAUTAM
परिवार के साथ आदित्य राज गौतम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 3, 2026 at 4:26 PM IST

5 Min Read
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नालंदा: बिहार में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों और आर्थिक मदद के अभाव में कई सितारे अपनी चमक विश्व पटल पर नहीं बिखेर पाते हैं. नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड अंतर्गत कुलती गांव के रहने वाले पैरा-एथलीट आदित्य राज गौतम की कहानी भी इसी संघर्ष को बयां करती है. राष्ट्रीय स्तर पर 14 मेडल जीत चुके आदित्य केवल आर्थिक तंगी के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने से चूक गए. इसके बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी और खेल के साथ-साथ उच्च शिक्षा में भी मुकाम हासिल कर रहे हैं.

किसान परिवार से ताल्लुक: आदित्य राज गौतम एक साधारण किसान परिवार से आते हैं. उनके पिता शशि कुमार एक छोटे किसान हैं. शारीरिक तौर पर बाएं हाथ से दिव्यांग हैं लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद आदित्य ने शिक्षा और खेल दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. 2014 में मैट्रिक और 2016 में इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के अरबिंदो कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया. इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई पूरी की. नेट क्वालीफाई कर चुके आदित्य वर्तमान में बीएचयू की लॉ फैकल्टी में पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"खेल सफर की शुरुआत 2016 में हुई थी. जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तब कॉलेज के एनुअल स्पोर्ट्स डे में मैंने हिस्सा लिया था. मेरे प्रदर्शन को देखकर वहां के कोच ने मेरी काउंसलिंग की और मुझे पेशेवर रूप से खेलने के लिए प्रेरित किया. वहीं से मुझे पैरा-एथलेटिक्स में करियर बनाने की प्रेरणा मिली." - आदित्य राज गौतम, पैरा-एथलीट

राष्ट्रीय स्तर तक है धाक: आदित्य के मुताबिक शुरुआत में वे 100 मीटर स्प्रिंट और जैवलिन थ्रो दोनों में हिस्सा लेते थे, लेकिन पढ़ाई के दबाव और चोट के जोखिम को देखते हुए उन्होंने अब अपना पूरा ध्यान जैवलिन थ्रो पर केंद्रित कर दिया है. अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आदित्य ने राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी धाक जमाई है. उन्होंने अब तक कुल 14 राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है. उन्होंने नेशनल पैरा गेम हरियाणा 2019 एक गोल्ड, 2020 में 3 गोल्ड, 2021 में एक गोल्ड, 2022 भुवनेश्वर में एक गोल्ड और 2023 पुणे में एक गोल्ड जीते हैं.

PARA ATHLETE ADITYA RAJ GAUTAM
मेडल के साथ आदित्य (ETV Bharat)

सबसे बड़ी टीस: हाल ही में, खेल दिवस के अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय खेल सम्मान समारोह' में उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. वे भुवनेश्वर में हुए ट्रायल्स में भी 'खेलो इंडिया' गेम्स के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं. इतनी उपल्ब्धियों के बावजूद भी आदित्य की सबसे बड़ी टीस यह है कि वे दो बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के बावजूद हिस्सा नहीं ले सके.

"2023 में मेरा चयन दुबई (फाजा इंटरनेशनल) और स्विट्जरलैंड (यूरोप/मोरक्को) के टूर्नामेंट के लिए हुआ था. लेकिन उस समय फीस और यात्रा के लिए करीब साढ़े तीन लाख रुपये जमा करने थे. आर्थिक संकट के कारण मेरे पास वह राशि नहीं थी, जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका." - आदित्य राज गौतम, पैरा-एथलीट

PARA ATHLETE ADITYA RAJ GAUTAM
स्टेडियम के बाहर आदित्य (ETV Bharat)

योग्य को उचित सम्मान और मदद: राजगीर में बने खेल विश्वविद्यालय को लेकर आदित्य का मानना है कि वहां की सुविधाएं बेहतरीन हैं, लेकिन वर्तमान में वे सुविधाएं केवल खेल अकादमी में नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध है. उनकी मांग है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे जिले के अन्य होनहार खिलाड़ियों को भी वहां प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके.आदित्य कहते है कि सरकार से भी यही अपेक्षा है कि बिना किसी भाई-भतीजावाद के, जो खिलाड़ी जिस चीज के योग्य है, उसे वह सम्मान और मदद मिले.

प्रोफेसर बनना लक्ष्य: इसके अलावा आदित्य बताते हैं कि उन्होंने बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' के तहत भी आवेदन किया था. वे 2021, 2022 और 2023 के मेडल के आधार पर इसके लिए योग्य हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक स्क्रूटनी सूची में उनका नाम नहीं आया है. आदित्य का भविष्य का लक्ष्य एक प्रोफेसर बनकर समाज का निर्माण करना है.

"हम घर से अपने संघर्षों के बल पर यहां तक पहुंचे हैं. हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था. एक शिक्षक के तौर पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जूनियर और युवाओं को वह भटकाव न झेलना पड़े, जो हमने झेला है."- आदित्य राज गौतम, पैरा-एथलीट

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आदित्य राज गौतम (ETV Bharat)

लगन के साथ मेहनत जरूरी: अंत में युवाओं को संदेश देते हुए आदित्य ने कहा कि पुरानी कहावत "पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब" अब पूरी तरह बदल चुकी है. आज खेल के जरिए भी आप दुनिया में इज्जत और शोहरत हासिल कर सकते हैं, बस एक लक्ष्य चुनकर लगन के साथ मेहनत करने की जरूरत है.

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