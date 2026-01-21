9 साल बाद इंटरनेशनल मंच पर चैंपियन की वापसी, चंडीगढ़ के पैरा साइक्लिस्ट अभिषेक सिंह सेखू करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व
चंडीगढ़ के पैरा साइक्लिस्ट चैंपियन अभिषेक ने 9 साल बाद इंटरनेशनल मंच पर वापसी की है.
Published : January 21, 2026 at 12:12 PM IST
चंडीगढ़ के पैरा साइक्लिस्ट अभिषेक सिंह सेखू ने ये साबित कर दिया है कि जज्बा और मेहनत कभी हार नहीं मानते. पैरा एशियन चैंपियन रह चुके अभिषेक ने करीब 9 साल के लंबे समय के बाद शानदार वापसी करते हुए भारतीय नेशनल टीम में जगह बनाई है. अभिषेक एक बार फिर पैरा एशियन रोड साइक्लिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. अभिषेक अब 5 फरवरी से सऊदी अरब में होने वाली पैरा एशियन रोड साइक्लिंग चैंपियनशिप में C2 कैटेगरी में भारत का की ओर से खेलेंगे. यह उपलब्धि उनके लिए आसान नहीं रही, बल्कि संघर्ष और धैर्य से लगातार कड़ी मेहनत की सफलता है.
आसान नहीं सफर: अभिषेक ने बताया कि "पैरा एशियन चैंपियन रह चुके अभिषेक के करियर का सफर आसान नहीं है. अपने करियर में कई तरह की चुनौतियां का सामना किया और हर बार साइक्लिंग के लिए कई सालों तक ट्रायल दिए. लेकिन कभी न कभी कुछ मिनट से नाम लिस्ट में नहीं आया. इसके साथ ही चोट लगने और सीमित संसाधन व लंबे समय तक प्रतियोगिताओं से दूर रहना भी मुझे कई बार डिप्रेशन में ले गया. बावजूद इसके उन्होंने साइकिलिंग नहीं छोड़ी. बीते 9 सालों में खुद को फिर से तैयार किया. फिटनेस पर काम किया और एक-एक रेस के जरिए अपनी वापसी का रास्ता बनाया".
कड़ी मेहनत से पाया मुकाम: पैरा एशियन रोड साइक्लिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अभिषेक इन दिनों कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं. लंबी राइड्स, स्पीड ड्रिल्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनके रोजाना के अभ्यास का हिस्सा है. उनका लक्ष्य साफ है, इंटरनेशनल मंच पर एक बार फिर भारत का तिरंगा ऊंचा करना. अभिषेक की इस वापसी ने न सिर्फ उनके परिवार को गर्व महसूस कराया है. बिना कोच के उन्होंने इस चैंपियनशिप में जगह बनाई. उनका अनुभव और जज्बा आने वाली चैंपियनशिप में भारत के लिए अहम साबित हो सकता है.
सऊदी अरब में करेंगे कमाल!: सऊदी अरब में होने वाली यह चैंपियनशिप अभिषेक के करियर का एक अहम पड़ाव है. 9 साल बाद इंटरनेशनल मंच पर उनकी यह वापसी कई युवा पैरा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी रही. अभिषेक सिंह सेखू का यह सफर बताता है कि अगर इरादे मजबूत हो, तो कोई भी ब्रेक या बाधा मंजिल से दूर नहीं कर सकती. सऊदी अरब में होने वाली यह चैंपियनशिप अभिषेक के करियर का एक अहम पड़ाव है. 9 साल बाद इंटरनेशनल मंच पर उनकी यह वापसी कई युवा पैरा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है.
ये भी पढ़ें: भारतीय खेल प्राधिकरण भिवानी में तीन दिवसीय खेलो इंडिया ट्रायल शुरू, हजारों खिलाड़ियों ने कराया पंजीकरण
ये भी पढ़ें: हिसार के उमरा गांव पहुंचा ट्रॉफी टूर, 25 जनवरी से शुरू होगी कबड्डी चैंपियंस लीग, भिवानी के देवांक लाल सबसे महंगे खिलाड़ी