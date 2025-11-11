ETV Bharat / state

पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा की कामयाबी का सफर, फिर बढ़ाया देश का मान

हंगरी के जानोस नागी को हराकर फाइनल में पहुंचे (ETV Bharat Chhattisgarh)

श्रीमंत झा की कामयाबी: यह प्रतियोगिता 7 से 9 नवंबर तक हंगरी के रेप्सेलक शहर में आयोजित हुई. इस प्रतियोगिता में श्रीमंत झा ने रोमांचक मुकाबले में हंगरी के जानोस नागी (Janos Nagy) को हराकर फाइनल में स्थान बनाया और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ सिल्वर मेडल जीता.

रायपुर: भारत के गौरव श्रीमंत झा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का मान बढ़ाया है. उन्होंने हंगरी के रेप्सेलक (Repcelak) शहर में आयोजित हंगरी पैरा आर्म रेसलिंग वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया. 90 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

श्रीमंत झा ने अपनी इस उपलब्धि को भारत माता के वीर शहीद जवानों को समर्पित किया है. उन्होंने कहा मेरी हर जीत देश के उन वीर जवानों के लिए है, जिन्होंने अपनी जान देश की सुरक्षा में न्योछावर की. यह सिल्वर मेडल मैं उन सभी शहीदों को समर्पित करता हूं.

पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा (ETV Bharat Chhattisgarh)

एशियन पैरा आर्म रेसलिंग कप के लिए क्वालीफाई: श्रीमंत झा दुनिया के तीसरे और एशिया के नंबर वन पैरा आर्म रेसलर हैं. वह छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं. वह कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफलता हासिल कर चुके हैं.

अब तक उन्होंने भारत के लिए 60 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है. हंगरी में हुई प्रतियोगिता में श्रीमंत झा ने अपनी ताकत, तकनीक और धैर्य का शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंचकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया. इस जीत के साथ उन्होंने आगामी एशियन पैरा आर्म रेसलिंग कप यूएई के लिए क्वालीफाई किया है.

भिलाई के रहने वाले हैं श्रीमंत झा (ETV Bharat Chhattisgarh)

अब गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य: पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ आर्म रेसलिंग संघ और कोच राजू साहू ने श्रीमंत झा को इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. श्रीमंत झा ने कहा कि यह मेरे लिए एक विशेष उपलब्धि है. मैं हर मैच देश के वीर जवानों की प्रेरणा से खेलता हूं. अब मेरा लक्ष्य आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम और ऊंचा करना है.