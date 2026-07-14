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Exclusive : हाथ नहीं फिर भी अचूक निशाना, विश्व चैंपियन शीतल देवी से जानिए कैसे मुश्किलों को हराकर जीती दुनिया

पैरा-तीरंदाज शीतल देवी ने साझा की अपने संघर्ष और सफलता की कहानी ( फोटो ईटीवी भारत gfx )

बीकानेर : कहते हैं कि जब इंसान के हौसले बुलंद हों और इरादे फौलादी, तो किस्मत भी घुटने टेक देती है. इस बात को अक्षरश: सच कर दिखाया है देश की लाडली और विश्व प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने. जन्म से दोनों हाथ न होने के बावजूद अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, अथक मेहनत और अटूट आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने विश्व तीरंदाजी में भारत का परचम लहराया है. आज शीतल देवी केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि देश और दुनिया के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा पर्याय बन चुकी हैं. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की वादियों से निकलकर वैश्विक पटल पर छा जाने वाली इस जांबाज खिलाड़ी ने यह साबित कर दिया कि सफलता पाने के लिए शरीर की नहीं, बल्कि एक मजबूत और कभी न हार मानने वाले मन की जरूरत होती है. अपने बीकानेर प्रवास के दौरान शीतल देवी ने अपने संघर्ष, सफलता की कहानी और भविष्य के सुनहरे सपनों पर खुलकर बात की. पैरा-तीरंदाज शीतल देवी की कहानी (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर) इसे भी पढ़ें: राजस्थान के तीरंदाज दंपति का एशिया कप में चयन, एक साथ करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व 10 जनवरी 2007 को जन्मीं शीतल देवी जन्म से ही दुर्लभ बीमारी से प्रभावित होने के कारण उनके दोनों हाथ नहीं हैं. आमतौर पर ऐसी परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति के जीवन को सीमित कर सकती हैं, लेकिन शीतल देवी ने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. उन्होंने अपनी इस शारीरिक कमी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया. उन्होंने पैरों, कंधे और ठुड्डी (chin) की मदद से धनुष को इस तरह संभालना सीखा कि आज दुनिया का बड़े से बड़ा तीरंदाज भी उनके अचूक निशाने को देखकर हैरान रह जाता है. पैरों से तीर और कमान को साधकर निशाना लगाने के उनके अनूठे अंदाज ने उन्हें पूरी दुनिया में एक अलग और खास पहचान दिलाई है. ​चुनौतियों को बनाया अपनी सबसे बड़ी ताकत : बीकानेर प्रवास के दौरान शीतल देवी ने ईटीवी भारत के साथ अपने संघर्ष, तीरंदाजी के सफर, उपलब्धियों और भविष्य के सपनों को साझा करते हुए कहा कि पिछले तीन-चार वर्षों में उनकी पूरी जिंदगी बदल गई है. उन्होंने बताया कि शुरुआत बेहद कठिन रही, लेकिन लगातार मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें सफलता की राह दिखाई. उन्होंने कहा, "शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन अब खेल का हर पल आनंद देता है. अवॉर्ड नहीं, देश के लिए पदक जीतना ही सपना : ​इतनी कम उम्र में अर्जुन पुरस्कार सहित दुनिया के कई बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मान हासिल करने के बाद भी शीतल देवी के व्यवहार में गजब की विनम्रता और सादगी झलकती है. जब उनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब उन्होंने खेल की दुनिया में कदम रखा था, तब उनका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य या कोई खास पुरस्कार पाने का सपना नहीं था. उनके मन में सिर्फ एक ही तड़प थी कि वे किसी भी तरह अपने देश भारत के लिए एक पदक (मेडल) जीत सकें. उन्होंने बताया कि फिलहाल उनका पूरा फोकस आगामी एशियन गेम्स पर है और वे वहां भी भारत का तिरंगा ऊंचा लहराने का सपना देख रही हैं.