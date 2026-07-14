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Exclusive : हाथ नहीं फिर भी अचूक निशाना, विश्व चैंपियन शीतल देवी से जानिए कैसे मुश्किलों को हराकर जीती दुनिया

पैरा तीरंदाज शीतल ने अपने अटूट हौसले, कठिन परिश्रम और अद्भुत प्रतिभा से विश्व तीरंदाजी में इतिहास रच दिया है. पढ़िए अरविन्द व्यास की रिपोर्ट...

पैरा-तीरंदाज शीतल देवी ने साझा की अपने संघर्ष और सफलता की कहानी
पैरा-तीरंदाज शीतल देवी ने साझा की अपने संघर्ष और सफलता की कहानी (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 4:20 PM IST

8 Min Read
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बीकानेर : कहते हैं कि जब इंसान के हौसले बुलंद हों और इरादे फौलादी, तो किस्मत भी घुटने टेक देती है. इस बात को अक्षरश: सच कर दिखाया है देश की लाडली और विश्व प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने. जन्म से दोनों हाथ न होने के बावजूद अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, अथक मेहनत और अटूट आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने विश्व तीरंदाजी में भारत का परचम लहराया है. आज शीतल देवी केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि देश और दुनिया के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा पर्याय बन चुकी हैं.

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की वादियों से निकलकर वैश्विक पटल पर छा जाने वाली इस जांबाज खिलाड़ी ने यह साबित कर दिया कि सफलता पाने के लिए शरीर की नहीं, बल्कि एक मजबूत और कभी न हार मानने वाले मन की जरूरत होती है. अपने बीकानेर प्रवास के दौरान शीतल देवी ने अपने संघर्ष, सफलता की कहानी और भविष्य के सुनहरे सपनों पर खुलकर बात की.

पैरा-तीरंदाज शीतल देवी की कहानी (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

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10 जनवरी 2007 को जन्मीं शीतल देवी जन्म से ही दुर्लभ बीमारी से प्रभावित होने के कारण उनके दोनों हाथ नहीं हैं. आमतौर पर ऐसी परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति के जीवन को सीमित कर सकती हैं, लेकिन शीतल देवी ने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. उन्होंने अपनी इस शारीरिक कमी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया. उन्होंने पैरों, कंधे और ठुड्डी (chin) की मदद से धनुष को इस तरह संभालना सीखा कि आज दुनिया का बड़े से बड़ा तीरंदाज भी उनके अचूक निशाने को देखकर हैरान रह जाता है. पैरों से तीर और कमान को साधकर निशाना लगाने के उनके अनूठे अंदाज ने उन्हें पूरी दुनिया में एक अलग और खास पहचान दिलाई है.

​चुनौतियों को बनाया अपनी सबसे बड़ी ताकत : बीकानेर प्रवास के दौरान शीतल देवी ने ईटीवी भारत के साथ अपने संघर्ष, तीरंदाजी के सफर, उपलब्धियों और भविष्य के सपनों को साझा करते हुए कहा कि पिछले तीन-चार वर्षों में उनकी पूरी जिंदगी बदल गई है. उन्होंने बताया कि शुरुआत बेहद कठिन रही, लेकिन लगातार मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें सफलता की राह दिखाई. उन्होंने कहा, "शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन अब खेल का हर पल आनंद देता है.

अवॉर्ड नहीं, देश के लिए पदक जीतना ही सपना : ​इतनी कम उम्र में अर्जुन पुरस्कार सहित दुनिया के कई बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मान हासिल करने के बाद भी शीतल देवी के व्यवहार में गजब की विनम्रता और सादगी झलकती है. जब उनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब उन्होंने खेल की दुनिया में कदम रखा था, तब उनका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य या कोई खास पुरस्कार पाने का सपना नहीं था. उनके मन में सिर्फ एक ही तड़प थी कि वे किसी भी तरह अपने देश भारत के लिए एक पदक (मेडल) जीत सकें. उन्होंने बताया कि फिलहाल उनका पूरा फोकस आगामी एशियन गेम्स पर है और वे वहां भी भारत का तिरंगा ऊंचा लहराने का सपना देख रही हैं.

पैरा-तीरंदाज शीतल देवी ने साझा की अपने संघर्ष और सफलता की कहानी
जानें शीतल के बारे में. (ईटीवी भारत gfx)

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मां वैष्णो देवी की कृपा से बदली जिंदगी की दिशा : ​अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट का जिक्र करते हुए शीतल देवी ने बताया कि उनके जीवन में सबसे बड़ा और चमत्कारी बदलाव साल 2021 में आया. वे किसी काम से बेंगलुरु गई थीं, जहां एक महिला ने उनकी प्रतिभा और फुर्ती को भांपकर उन्हें खेलों में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया. शुरुआत में उन्हें आर्चरी (तीरंदाजी), रनिंग (दौड़) और स्विमिंग (तैराकी) जैसे अलग-अलग खेलों के विकल्प दिए गए थे.

वहां के कोचों ने शीतल की अनोखी शारीरिक क्षमता को समझा और उन्हें खास ट्रेनिंग देनी शुरू की. शीतल ने बताया कि उन्होंने लगातार तीन वर्षों तक बिना रुके बेहद कठिन और कड़ा प्रशिक्षण लिया. धीरे-धीरे उनकी यह तपस्या रंग लाने लगी. तीन साल के लंबे इंतजार और मेहनत के बाद जब वे अपने गांव किश्तवाड़ लौटीं, तो उनके हाथों में (पैरों की बदौलत जीते हुए) अंतरराष्ट्रीय पदक थे. इसके बाद दुनिया ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनका पूरा जीवन ही बदल गया.

"हार मत मानिए, अपनी मर्जी का काम कीजिए": जीवन में निराश होकर हार मान लेने वालों के लिए शीतल देवी का संदेश बेहद प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि जीवन ने उन्हें सबसे बड़ी सीख यही दी है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए. उन्होंने कहा, "जिंदगी में हार और जीत, उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए. यदि कोई इंसान पूरी ईमानदारी और लगन से लगातार मेहनत करता रहे, तो सफलता एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है. अपनी मर्जी का काम कीजिए और उसमें अपना शत-प्रतिशत दीजिए. बचपन में वे पहाड़ों और पेड़ों पर अकेले चढ़ती थीं और जो ठान लेती थीं, उसे पूरा करके ही मानती थीं.

दुनिया में बनाई अलग पहचान : शीतल देवी ने बहुत कम समय में वह उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन तक पहुंचने में कई खिलाड़ियों को वर्षों लग जाते हैं. उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा, एशियन पैरा गेम्स में दो स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किए तथा विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया. वर्ष 2025 में उन्हें विश्व तीरंदाजी महासंघ ने 'पैरा आर्चर ऑफ द ईयर' सम्मान से नवाजा. इसके साथ ही वे भारत की सामान्य राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज भी बनीं.

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प्रेरणा बन चुकी हैं शीतल देवी : आज शीतल देवी केवल एक सफल खिलाड़ी नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की जीवंत मिसाल हैं. उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती. उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को नई ऊर्जा देती है, जो जीवन की चुनौतियों के सामने कभी-कभी खुद को कमजोर महसूस करता है. शीतल देवी की सफलता यह संदेश देती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ-पैर नहीं, बल्कि उसके हौसले, आत्मविश्वास और कभी हार न मानने का जज्बा होता है.

​अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया :-

  • पेरिस पैरालंपिक 2024: शीतल ने मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक (Bronze Medal) जीतकर इतिहास रच दिया.
  • ​एशियन पैरा गेम्स 2023: चीन में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपनी अचूक तीरंदाजी से दो स्वर्ण (Gold) और एक रजत पदक (Silver) अपने नाम कर सनसनी फैला दी थी.
  • ​विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025: इस वैश्विक मंच पर उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक सहित रजत और कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया.
  • ​पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025: उनकी इन ऐतिहासिक सफलताओं को देखते हुए विश्व तीरंदाजी महासंघ ने उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा।
  • टीम में चयन: शीतल देवी के नाम एक और अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, वे भारत की सामान्य (एबल-बॉडीड) राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चुनी जाने वाली देश की पहली पैरा तीरंदाज बनीं, जो उनकी अद्वितीय क्षमता को दर्शाता है.
  • ​अर्जुन पुरस्कार: खेल के प्रति उनके इसी बेमिसाल योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2023 के प्रतिष्ठित 'अर्जुन पुरस्कार' से सम्मानित किया, जिसे 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें प्रदान किया.

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