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16 अगस्त को पप्पू यादव करेंगे पटना में भूख हड़ताल, सरकार को दी चेतावनी- 'मांगे मानें नहीं तो..'

'16 अगस्त को पटना में महा-आंदोलन' : ठेकेदार हत्याकांड पर आक्रोश व्यक्त करने के साथ ही पप्पू यादव ने घोषणा की कि वे रविवार, 16 अगस्त को पटना के गर्दनीबाग में एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, अगर सरकार का रवैया नहीं बदला तो यह भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन समय के लिए बदल दी जाएगी.

नरेश राय हत्याकांड पर पप्पू यादव ने सरकार को घेरा : हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मृतक ठेकेदार नरेश राय के परिजनों से मिलने सांसद पप्पू यादव उनके घर पहुंचे थे. वहां पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नरेश राय की हत्या को लेकर सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला बोला.

मांग पूरी नहीं होने पर बेमियादी धरना की चेतावनी : पप्पू यादव ने मांगें पूरी नहीं होने पर बिहार को बंद करने की चेतावनी भी दी है. पप्पू यादव ने प्रदर्शन के तीन मुख्य कारण गिनाए हैं. जिसमें पहला बिहार में बढ़ता अपराध और हत्याएं हैं. बिहार में बेखौफ घूम रहे अपराधियों और लगातार हो रही हत्याओं पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की है.

पप्पू यादव की मांग और प्रदर्शन का एजेंडा : छात्र आंदोलन और BPSC परीक्षा में परीक्षाओं की विसंगतियों और छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद करने का फैसला किया है. और तीसरी मांग भाषा का विवाद है. परीक्षाओं और शिक्षा में हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी को 80% बढ़ावा दिए जाने की नीति का कड़ा विरोध किया है.

केंद्र सरकार पर तीखा तंज : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हमारे नेता राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि सरकार को एक दिन भी चैन से सोने नहीं देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर दिन अपने सपनों में भी राहुल गांधी ही याद आएंगे."

बिहार की गरमाई सियासत : पप्पू यादव के इस एलान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है. रविवार 16 अगस्त को होने वाली इस भूख हड़ताल पर अब सबकी नजरें टिकी हैं कि क्या इस आंदोलन को अन्य विपक्षी दलों का भी साथ मिलता है या नहीं?

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