ETV Bharat / state

16 अगस्त को पप्पू यादव करेंगे पटना में भूख हड़ताल, सरकार को दी चेतावनी- 'मांगे मानें नहीं तो..'

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव रविवार 16 अगस्त को भूखहड़ताल करने जा रहे हैं. उससे पहले उन्होंने चेतावनी दी है. पढ़ें रिपोर्ट- अमरेश कुमार शर्मा

16 अगस्त को पटना में महा-आंदोलन
16 अगस्त को पटना में महा-आंदोलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हाजीपुर/वैशाली: बिहार में बढ़ते अपराध और छात्रों की समस्याओं को लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार की सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शनिवार को हाजीपुर पहुंचे सांसद ने राज्य की कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े करते हुए पटना में एक दिवसीय भूख हड़ताल का बड़ा एलान किया है.

नरेश राय हत्याकांड पर पप्पू यादव ने सरकार को घेरा : हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मृतक ठेकेदार नरेश राय के परिजनों से मिलने सांसद पप्पू यादव उनके घर पहुंचे थे. वहां पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नरेश राय की हत्या को लेकर सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला बोला.

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (ETV Bharat)

'16 अगस्त को पटना में महा-आंदोलन' : ठेकेदार हत्याकांड पर आक्रोश व्यक्त करने के साथ ही पप्पू यादव ने घोषणा की कि वे रविवार, 16 अगस्त को पटना के गर्दनीबाग में एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, अगर सरकार का रवैया नहीं बदला तो यह भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन समय के लिए बदल दी जाएगी.

मांग पूरी नहीं होने पर बेमियादी धरना की चेतावनी : पप्पू यादव ने मांगें पूरी नहीं होने पर बिहार को बंद करने की चेतावनी भी दी है. पप्पू यादव ने प्रदर्शन के तीन मुख्य कारण गिनाए हैं. जिसमें पहला बिहार में बढ़ता अपराध और हत्याएं हैं. बिहार में बेखौफ घूम रहे अपराधियों और लगातार हो रही हत्याओं पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की है.

पप्पू यादव की मांग और प्रदर्शन का एजेंडा : छात्र आंदोलन और BPSC परीक्षा में परीक्षाओं की विसंगतियों और छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद करने का फैसला किया है. और तीसरी मांग भाषा का विवाद है. परीक्षाओं और शिक्षा में हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी को 80% बढ़ावा दिए जाने की नीति का कड़ा विरोध किया है.

केंद्र सरकार पर तीखा तंज : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हमारे नेता राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि सरकार को एक दिन भी चैन से सोने नहीं देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर दिन अपने सपनों में भी राहुल गांधी ही याद आएंगे."

बिहार की गरमाई सियासत : पप्पू यादव के इस एलान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है. रविवार 16 अगस्त को होने वाली इस भूख हड़ताल पर अब सबकी नजरें टिकी हैं कि क्या इस आंदोलन को अन्य विपक्षी दलों का भी साथ मिलता है या नहीं?

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PAPPU YADAV HUNGER STRIKE
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव
पटना में भूख हड़ताल
UNGER STRIKE PATNA
HUNGER STRIKE PATNA AUGUST 16

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.