ETV Bharat / state

राम मंदिर चंदा चोरी पर संसद परिसर में ड्रामा, संतों ने फूंका राहुल गांधी का पुतला

राम मंदिर चंदा चोरी पर संसद परिसर में ड्रामा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

​प्रदर्शन के दौरान महंत अनिलानन्द महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि संसद में विरोध के नाम पर भगवान श्री राम लला और सनातन परंपराओं का अपमान संत समाज किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई, तो देशभर का संत समाज सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा.

​भोपाल: संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों द्वारा कथित रूप से संत वेश धारण कर किए गए प्रदर्शन के विरोध में संत समाज, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में उग्र प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस कृत्य को सनातन धर्म, साधु-संतों और संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान बताया.

​छद्म वेश धारण कर हिंदू आस्था पर चोट

​विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत के सह मंत्री जीतेन्द्र चौहान ने विपक्षी नेताओं के इस कृत्य की तुलना पौराणिक संदर्भों से की. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रावण ने छल-कपट करने के लिए संत का छद्म वेश धारण किया था, ठीक उसी तरह कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग कर रहे हैं.

बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन (ETV Bharat)

​चौहान ने आगे कहा कि भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद से उपजी बौखलाहट में यह सब किया जा रहा है. हिंदू समाज धैर्यवान और सहिष्णु है, लेकिन उसे अपनी भाषाई व संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे से बाहर जाने पर मजबूर न किया जाए. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि इन नेताओं में साहस है, तो वे किसी अन्य धर्म के धर्मगुरुओं का वेश धारण कर उनके प्रतीकों का मजाक उड़ाकर दिखाएं.

​लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग

​विश्व हिंदू परिषद ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की है कि संसद परिसर में धार्मिक प्रतीकों का अनादर करने वाले सांसदों के खिलाफ कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही विहिप नेताओं ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले इस अमर्यादित कृत्य के विरुद्ध संगठन स्वयं भी कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है.