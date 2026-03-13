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14 या 15 मार्च? जानें कब मनाई जाएगी पापमोचनी एकादशी, दूर करें कन्फ्यूजन

पापमोचनी एकादशी ( Etv Bharat )

करनालः सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है. 1 साल में 24 एकादशी होती है प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों में एक-एक एकादशी आती है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय चैत्र महीना चल रहा है. चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. भगवान विष्णु की पूजा से घर में आती है सुख समृद्धिः पापमोचनी एकादशी के दिन विधिवत रूप से एकादशी का व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है. ऐसा माना जाता है कि अगर इंसान से जाने अनजाने में कोई भी पाप हुआ हो वह इस एकादशी के दिन व्रत रखे तो उसकी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है. कब है पापमोचनी एकादशीः पंडित विश्वनाथ ने बताया कि "इस बार पापमोचनी एकादशी को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कुछ लोग 14 मार्च को पापमोचनी एकादशी सोच रहे हैं तो कुछ लोग 15 मार्च को पापमोचनी एकादशी मान रहे हैं लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी पापमोचनी एकादशी की शुरुआत 14 मार्च को सुबह 8:10 पर होगी जबकि इसका समापन 15 मार्च को सुबह 9:16 पर होगा. इसलिए पापा मोच ने एकादशी 15 मार्च को मनाई जाएगी और उस दिन ही व्रत रखा जाएगा. पापमोचनी एकादशी पर शुभ मुहूर्त का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:55 से लेकर 5:43 तक होगा दूसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:54 तक रहेगा और तीसरा विजय मुहूर्त 2:30 से लेकर 3:18 तक रहेगा."