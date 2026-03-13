14 या 15 मार्च? जानें कब मनाई जाएगी पापमोचनी एकादशी, दूर करें कन्फ्यूजन
अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए पापमोचनी एकादशी को धर्म ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना गया है.
Published : March 13, 2026 at 7:22 PM IST
करनालः सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है. 1 साल में 24 एकादशी होती है प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों में एक-एक एकादशी आती है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय चैत्र महीना चल रहा है. चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है.
भगवान विष्णु की पूजा से घर में आती है सुख समृद्धिः पापमोचनी एकादशी के दिन विधिवत रूप से एकादशी का व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है. ऐसा माना जाता है कि अगर इंसान से जाने अनजाने में कोई भी पाप हुआ हो वह इस एकादशी के दिन व्रत रखे तो उसकी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है.
कब है पापमोचनी एकादशीः पंडित विश्वनाथ ने बताया कि "इस बार पापमोचनी एकादशी को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कुछ लोग 14 मार्च को पापमोचनी एकादशी सोच रहे हैं तो कुछ लोग 15 मार्च को पापमोचनी एकादशी मान रहे हैं लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी पापमोचनी एकादशी की शुरुआत 14 मार्च को सुबह 8:10 पर होगी जबकि इसका समापन 15 मार्च को सुबह 9:16 पर होगा. इसलिए पापा मोच ने एकादशी 15 मार्च को मनाई जाएगी और उस दिन ही व्रत रखा जाएगा. पापमोचनी एकादशी पर शुभ मुहूर्त का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:55 से लेकर 5:43 तक होगा दूसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:54 तक रहेगा और तीसरा विजय मुहूर्त 2:30 से लेकर 3:18 तक रहेगा."
पापमोचनी एकादशी पूजन विधि: पंडित ने बताया कि "पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करें और उसके बाद साफ कपड़े पहन कर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें. उनके साथ-साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें और उनके आगे देसी घी का दीपक जलाकर उनको पीला रंग के फल, फूल, वस्त्र, मिठाई आदि अर्पित करें. इस दौरान विष्णु पुराण का भी जप करें."
'पापमोचनी एकादशी का व्रत निर्जला होता है': पंडित विश्वनाथ ने बताया कि "जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं. वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद व्रत रखने का प्रण ले. शाम के समय आरती करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसाद का भोग लगाएं और उसके बाद गरीब जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन दें. याद रहे एकादशी का व्रत निर्जला व्रत होता है, इसलिए इस दिन अन्न ग्रहण न करें. एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन होता है. इसलिए अगले दिन शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से लेकर 8:54 के बीच के समय अपने व्रत का पारण कर लें."
पापमोचनी एकादशी का महत्व: पंडित ने बताया कि "सनातन धर्म में सभी एकादशी का विशेष महत्व होता है लेकिन पापमोचनी एकादशी का महत्व और भी ज्यादा माना गया है. शास्त्रों में बताया गया है कि अगर इंसान से जाने-अनजाने में कोई भी पाप हुआ हो वह इंसान पाप मोचनी एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करें. उस इंसान को कई जन्मों के पापा से मुक्ति मिलती है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का भी विधि-विधान होता है. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से इंसान के कारोबार और धन में वृद्धि होती है और घर में आर्थिक संकट दूर होता है इसके साथ-साथ जीवन खुशहाल बना रहता है."