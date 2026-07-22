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'कांग्रेस समय मे जमकर हुए पेपर लीक, भाजपा सरकार में पेपर लीक के बाद हुई कार्रवाई', रोहतक में अर्चना गुप्ता ने विपक्ष को घेरा

रोहतक शहर में दिनभर प्रदर्शनों का दौर जारी रहा. पहले किसान, कांग्रेस फिर भाजपा भी सड़कों पर उतरी.

Dr Archana Gupta
रोहतक में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 22, 2026 at 9:19 PM IST

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रोहतकः जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठी चार्ज व कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लेने पर जहां शहर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो वहीं भाजपा भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर उतरी. इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय के सामने धरना देकर जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. इसके बाद तनाव के माहौल के बीच पुलिस को बीच में आना पड़ा. भाजपा के प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने किया. उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.

'जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी नहीं कांग्रेस और आप कार्यकर्ता थे': वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस छात्रों के बहाने राजनीति करने पर उतारू है. देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है. राहुल गांधी जन्मदिन के बहाने पीएम आवास तक पहुंचे और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल न रखते हुए वहां पर प्रदर्शन किया." वहीं जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठी चार्ज पर सवाल पूछने पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि "वहां पर छात्र नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो माहौल को खराब करना चाहते हैं.", उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मामले में बात करने के लिए तैयार थी लेकिन कांग्रेस राजनीति करने पर उतारू है."

रोहतक में भाजपा का प्रदर्शन (ETV Bharat)

भाजपा और कांग्रेस नेता आमने-सामनेः रोहतक में आज पूरे दिन राजनीतिक हलचल और विरोध-प्रदर्शनों का दौर देखने को मिला. शहर की सड़कों पर अलग-अलग मुद्दों को लेकर किसान, कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता उतर आए. सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए भाजपा के धरने की रही, जहां भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे.

कांग्रेस ने अपने समय में पेपरलीक पर कार्रवाई नहीं कीः डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में वास्तविक छात्र कम और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अधिक दिखाई दे रहे हैं. विपक्ष छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है. पेपर लीक के मुद्दे पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस के शासनकाल में कई पेपर लीक हुए, लेकिन उस समय दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. जबकि भाजपा सरकार में पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है और दोषियों को कानून के दायरे में लाया गया है.

'कांग्रेस लगातार अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है': उन्होंने दावा किया कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है. डॉ. अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी विदेश दौरों से लौटने के बाद केवल राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों का भी कांग्रेस ध्यान नहीं रखती. उनके मुताबिक प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और सम्मान सभी की जिम्मेदारी है. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस लगातार अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है. वहीं कांग्रेस भी अपने कार्यक्रमों के जरिए भाजपा सरकार को छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर घेरती रही. दिनभर चले इन विरोध-प्रदर्शनों के बीच रोहतक का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्माया रहा और शहर में प्रदर्शन, नारेबाजी तथा सुरक्षा व्यवस्था चर्चा का केंद्र बनी रही.

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