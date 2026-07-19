ETV Bharat / state

'देश और प्रदेश में पेपर लीक अब महामारी का ले चुका है रूप', भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए आरोप

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में आरोप लगाया कि पेपर लीक अब महामारी का रूप ले चुका है.

BHUPINDER HOODA ON PAPER LEAK
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 19, 2026 at 7:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतकः हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश भर में हो रहे पेपर लीक को महामारी करार दिया है. उन्होंने कहा कि "पेपर लीक अब महामारी का रूप ले चुका है, जिससे साढ़े सात करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं." उन्होंने देश और प्रदेश में अब तक पेपर लीक के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि "दोबारा हुई नीट में भी गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं."

'नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें': भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश पर जारी छात्रों की गूंज अभियान के जरिए मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है." उन्होंने कहा कि "पेपर लीक से देश व प्रदेश के युवाओं के मन में भारी निराशा पैदा हो रही है. परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है. केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है." उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की ताकि जनता का विश्वास कायम हो. उन्होंने हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि "ग्रुप-डी से लेकर एचसीएस और अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं."

'पेपर लीक अब महामारी का रूप ले चुका है' (ETV Bharat)

हरियाणा में बाहरी प्रदेश के युवाओं को नौकरी पर उठाया सवालः भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती किए जाने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि "सोनम वांगचुक तो सिस्टम बदलने की मांग को लेकर ही बैठा है. उसकी पत्नी ने कहा कि अस्पताल बदलो, वो नहीं बदला. देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, तब किसी ने गांधी को नहीं उठाया. आज प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा दी. बैठकर समाधान निकालने की बजाय आवाज को कुचला जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि हरियाणा में बाहरी प्रदेशों के युवाओं को ज्यादा नौकरियां दी जा रही हैं. हरियाणा के युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप करते हैं लेकिन एचपीएससी की परीक्षा में पिछड़ जाते हैं."

'प्रदेश में सरकार कौन चला रहा है': भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि "प्रदेश में अपराध चरम हैं और बिजली-पानी का संकट बना हुआ है. पिछले 12 साल में प्रदेश में एक भी नया प्रोजेक्ट इस सरकार ने नहीं लगाया. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यही पता नहीं चल रहा कि सरकार कौन चला रहा है. हांसी जिला के चैनत गांव में पानी को लेकर हुए आंदोलन पर भी हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी. पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि सही वोट कटनी नहीं चाहिए और गलत वोट रहनी नहीं चाहिए. वहीं, अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर भी हुड्डा ने केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया."

ये भी पढ़ें-गुरुग्राम मुठभेड़ पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, "सरगना तक पहुंचने में पुलिस नाकाम, नाबालिग को बनाया निशाना"

TAGGED:

भूपेंद्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA
पेपर लीक पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा
SONAM WANGCHUK
BHUPINDER HOODA ON PAPER LEAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.