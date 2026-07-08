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कॉलेज में टर्म टेस्ट भी लीक ! मोबाइल से पेपर सॉल्व करने का वीडियो वायरल, टीम करेगी जांच

बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : एक ओर देश भर में पेपर लीक की गूंज पर सरकार पारदर्शिता के दावे करती रही है, लेकिन अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में चतुर्थ टर्म टेस्ट के दौरान एक छात्र का क्लास रूम में वीक्षक (Exam Invigilator) की मौजूदगी में टेबल पर मोबाइल रख पेपर सॉल्व करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में छात्र परीक्षा की शुचिता का मजाक उड़ाता हुआ खुद ही मोबाइल से इस घटना का वीडियो बनाता नजर आया. सोशल मीडिया पर छात्र का यह वीडियो आने के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और आनन-फानन में जांच के लिए कमेटी का गठन किया है. कॉलेज प्राचार्य ने कहा सीसीटीवी की कर रहे जांच : बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अशोक आर्य ने कहा कि वायरल वीडियो का मामला कॉलेज के टर्म टेस्ट का है. जिस छात्र ने मोबाइल से वीडियो बनाया है, उसकी सीसीटीवी फुटेज निकालकर गहनता से जांच कर रहे हैं. साथ ही छात्र के परिजनों को भी कॉलेज में बुलाया गया है. प्राचार्य ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पढे़ं. पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा में नकल का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार, परीक्षा केंद्र रद्द होने पर कॉलेज में हंगामा