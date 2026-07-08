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कॉलेज में टर्म टेस्ट भी लीक ! मोबाइल से पेपर सॉल्व करने का वीडियो वायरल, टीम करेगी जांच

वीडियो में छात्र खुद ही मोबाइल से वीडियो बनाता नजर आया. प्राचार्य बोले- जांच के बाद लेंगे एक्शन...

बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज
बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 2:50 PM IST

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अलवर : एक ओर देश भर में पेपर लीक की गूंज पर सरकार पारदर्शिता के दावे करती रही है, लेकिन अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में चतुर्थ टर्म टेस्ट के दौरान एक छात्र का क्लास रूम में वीक्षक (Exam Invigilator) की मौजूदगी में टेबल पर मोबाइल रख पेपर सॉल्व करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में छात्र परीक्षा की शुचिता का मजाक उड़ाता हुआ खुद ही मोबाइल से इस घटना का वीडियो बनाता नजर आया. सोशल मीडिया पर छात्र का यह वीडियो आने के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और आनन-फानन में जांच के लिए कमेटी का गठन किया है.

कॉलेज प्राचार्य ने कहा सीसीटीवी की कर रहे जांच : बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अशोक आर्य ने कहा कि वायरल वीडियो का मामला कॉलेज के टर्म टेस्ट का है. जिस छात्र ने मोबाइल से वीडियो बनाया है, उसकी सीसीटीवी फुटेज निकालकर गहनता से जांच कर रहे हैं. साथ ही छात्र के परिजनों को भी कॉलेज में बुलाया गया है. प्राचार्य ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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हाल ही में अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में क्लास स्तर पर मुख्य सेमेस्टर परीक्षा से पहले 10 अंकों का यह टेस्ट लिया जा रहा था. उस दौरान वीक्षक भी क्लास रूम में मौजूद थे. टेस्ट के दौरान एक छात्र क्लास रूम में बैठकर अपनी टेबल पर मोबाइल रख पेपर सॉल्व कर रहा था. इस घटनाक्रम का एक छात्र वीडियो बनाते भी नजर आया. इतना ही नहीं जिस कक्ष में छात्र पेपर की नकल कर रहा था, वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा था. इस घटना ने कॉलेज की परीक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी.

वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप : वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और आनन-फानन में कॉलेज प्रशासन ने उस विषय के टर्म टेस्ट को ही निरस्त कर दिया. साथ ही मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है. बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में परीक्षा में धांधली के विरोध में छात्रों ने बुधवार को कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर टर्म टेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

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PAPER LEAK
STUDENT IN EXAM HALL WITH MOBILE

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