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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में राजस्थान में सक्रिय पेपर लीक ठग गिरोह का भंडाफोड़, जानने के लिए पढ़ें

राजस्थान में सक्रिय पेपर लीक ठग गिरोह का भंडाफोड़. ( लखनऊ पुलिस )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 को निशाना बनाने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह के खिलाफ यूपी एसटीएफ ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है. आगरा एसटीएफ यूनिट ने राजस्थान के सवाई माधौपुर में छापेमारी कर तीन शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जो टेलीग्राम पर Result Panel जैसे फर्जी ग्रुप बनाकर परीक्षार्थियों को पेपर लीक का झांसा दे रहे थे. यह गिरोह इतना शातिर था कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दूसरों के नाम पर सिम कार्ड और बैंक खाते किराए पर लेकर लाखों की वसूली कर रहा था. एसटीएफ अब इस गिरोह के मास्टरमाइंड सुमेर सिंह मीणा की तलाश में जुटी है. ​टेलीग्राम चैनलों से फैलाया जाल ​एसटीएफ की निगरानी के दौरान पाया गया कि टेलीग्राम पर (1) UP SI UP POLICE-2026, (2) RESULT PANEL PVT TM, और (3) UP SI EXAM PAPER UP SI-2026 जैसे फर्जी चैनल चलाए जा रहे हैं. इन चैनलों पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर परीक्षार्थियों से भारी रकम वसूली जा रही थी. एसटीएफ आगरा के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सवाई माधौपुर राजस्थान के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया. साथ ही स्थानीय पुलिस की मदद से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया.