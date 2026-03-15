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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में राजस्थान में सक्रिय पेपर लीक ठग गिरोह का भंडाफोड़, जानने के लिए पढ़ें

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में STF ने 3 को दबोचा लिया. टेलीग्राम पर Result Panel बनाकर वसूली करते थे. अंतरराज्यीय ठग गिरोह का भंडोफोड़.

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राजस्थान में सक्रिय पेपर लीक ठग गिरोह का भंडाफोड़. (लखनऊ पुलिस)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 8:29 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 को निशाना बनाने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह के खिलाफ यूपी एसटीएफ ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है.

आगरा एसटीएफ यूनिट ने राजस्थान के सवाई माधौपुर में छापेमारी कर तीन शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जो टेलीग्राम पर Result Panel जैसे फर्जी ग्रुप बनाकर परीक्षार्थियों को पेपर लीक का झांसा दे रहे थे.

यह गिरोह इतना शातिर था कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दूसरों के नाम पर सिम कार्ड और बैंक खाते किराए पर लेकर लाखों की वसूली कर रहा था. एसटीएफ अब इस गिरोह के मास्टरमाइंड सुमेर सिंह मीणा की तलाश में जुटी है.

​टेलीग्राम चैनलों से फैलाया जाल

​एसटीएफ की निगरानी के दौरान पाया गया कि टेलीग्राम पर (1) UP SI UP POLICE-2026, (2) RESULT PANEL PVT TM, और (3) UP SI EXAM PAPER UP SI-2026 जैसे फर्जी चैनल चलाए जा रहे हैं. इन चैनलों पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर परीक्षार्थियों से भारी रकम वसूली जा रही थी.

एसटीएफ आगरा के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सवाई माधौपुर राजस्थान के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया. साथ ही स्थानीय पुलिस की मदद से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया.

इनके नाम ​सुमित मीना उर्फ लोढ़ा मुख्य बिचौलिया और ​शाहिल बैंक खाता और सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाला व ​साजिद नेटवर्क की कड़ी को गिरफ्तार किया है.

किराए के बैंक खाते और फर्जी सिम

​पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि यह गिरोह कितना संगठित था अभियुक्त शाहिल ने मात्र 5000 रुपये के लालच में पंजाब और यूनियन बैंक में खाते खुलवाए और उनकी किट व सिम कार्ड साजिद को सौंप दिए. साजिद ने ये दस्तावेज सुमित मीना को दिए, जिसने आगे अपने गांव के सुमेर सिंह मीणा को ये उपलब्ध कराए.

जांच में सामने आया कि सुमेर सिंह मीणा ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, जिसने Result Panel नामक ग्रुप बनाकर परीक्षार्थियों से पैसे डलवाए. पुलिस अब सुमेर सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।. आरोपियों के खिलाफ सवाई माधौपुर के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.

उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 की शुचिता को भंग करने की कोशिश करने वालों पर एसटीएफ का शिकंजा कस गया है. आगरा एसटीएफ यूनिट ने राजस्थान के सवाई माधौपुर में छापेमारी कर भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है.

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