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राहुल गांधी पर भाजपा का हमला, बेढम बोले- सदन से भागना मत, गृह मंत्री जवाब देंगे

गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर गुमराह करने और संसद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया.

Minister Jawahar Singh Bedham
गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 5:31 PM IST

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जयपुर: दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए घटनाक्रम को लेकर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है. संसद में गृहमंत्री के जवाब को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है. सदन में भले ही विपक्ष सत्ता पक्ष को खेलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सदन के बाहर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है. मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा.

बेढ़म ने कहा कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और जब संसद में उनके सवालों का जवाब देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री तैयार हुए तो वे चर्चा से पीछे हट गए. बेढ़म ने कहा कि पूरे देश में एक आवाज उठ रही है. गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए राहुल गांधी को चर्चा से भागना नहीं चाहिए.

मंत्री बेढम ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

जंतर-मंतर पर गोली चलने का दावा झूठा : जवाहर सिंह बेढम ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पिछले 15 दिनों से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर युवाओं और छात्रों को गुमराह करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से संसद में चर्चा की मांग की गई थी और जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि विपक्ष जिन मुद्दों पर सवाल उठाना चाहता है, उनका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री देंगे, तो राहुल गांधी ने अपना रुख बदल दिया.

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोली चलाए जाने का दावा किया, जबकि उनके अनुसार आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की गोली नहीं चली. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर संसद और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया. बेढ़म ने कहा कि कांग्रेस को तथ्यों के आधार पर राजनीति करनी चाहिए और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भ्रम फैलाने से बचना चाहिए.

पढे़ं : कांग्रेस झारखंड में छात्र प्रदर्शन पर चुप क्यों है? BJP ने दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया

झारखंड छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी से पूछा सवाल : बेढम ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि झारखंड में छात्रों के साथ कथित हिंसक कार्रवाई और लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई छात्र घायल हुए. ऐसे में राहुल गांधी को झारखंड जाकर वहां की सरकार से सवाल करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी वास्तव में छात्रों के हितों को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री के सामने भी धरना देना चाहिए.

बेढम ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और समाज को विभाजित करने की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष चुनावी राजनीति के आधार पर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार सभी वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके कल्याण के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह प्रगति पसंद नहीं आ रही.

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पेपर लीक को लेकर बनाया सख्त कानून : राजस्थान में पेपर लीक के मामलों को लेकर भी बेढ़म ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान बड़ी संख्या में पेपर लीक के मामले सामने आए, लेकिन कांग्रेस ने तत्कालीन सरकार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं की. इसके विपरीत केंद्र सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कठोर कानून बनाया है, जिसमें संपत्ति जब्त करने, भारी जुर्माने और कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. बेढम ने कहा कि राहुल गांधी को किसी भी मुद्दे को उठाने से पहले कांग्रेस के शासनकाल और अपने राजनीतिक दल के रिकॉर्ड पर भी नजर डालनी चाहिए.

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उन्होंने कांग्रेस नेताओं से संसद का उपयोग गंभीर बहस और जनहित के मुद्दों के लिए करने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश की जनता ने सांसदों को विश्वास के साथ संसद भेजा है और सदन की गरिमा बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है. बेढम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए राहुल गांधी को चर्चा से भागना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने आरोपों पर तथ्य और प्रमाण के साथ सदन में चर्चा करनी चाहिए, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक बयानबाजी के जरिए जनता को भ्रमित करना चाहिए.

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