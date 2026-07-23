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पेपर लीक माफिया देश में सक्रिय, कांग्रेस सड़क से सदन की लड़ेगी लड़ाई- उमेश पटेल

पूर्व मंत्री ने कहा कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों के मन में जो विश्वास होना चाहिए था, वह लगातार कमजोर हुआ है. मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग रहा है, जबकि सरकार दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में गंभीर नजर नहीं आती.

उमेश पटेल ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की कई घटनाएं सामने आई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य माफियाओं की तरह अब पेपर लीक माफिया भी पूरे देश में सक्रिय हो चुका है. सीबीआई ने खुद कहा कि 20 से 30 लाख में पेपर बेचे गए. परीक्षा में पार्दर्शिता नहीं है, नीट एग्जाम को लेकर लोगों के मन में भरोसा होना चाहिए, वो भी नहीं है. भाजपा सरकार इस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा खामियाजा देश के लाखों मेहनती छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रही है. इसी कड़ी में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर पहुंचे. पेंड्रा में उन्होंने छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला. इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया.

पेंड्रा में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

"प्रश्न पूछने पर घोषित करते हैं देशद्रोही"

पूर्व मंत्री ने कहा कि सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के खिलाफ भी आवाज उठाने पर छात्र को पाकिस्तानी बताने का आरोप लगाया. उमेश पटेल मे कहा कि यहां कोई भी प्रश्न उठाने पर देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है. सिस्टम के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है.

पटेल ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाएगी. उमेश पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे विरोध कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के घेराव के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न राज्यों में कांग्रेस कार्यालयों पर किए गए कथित पथराव और हमले उनकी हताशा को दर्शाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस युवाओं की आवाज बनकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी.

इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

बिलासपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन

इधर बिलासपुर में भी जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर के संयुक्त नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन किया गया. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नेहरू चौक पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन कर विरोध भी दर्ज कराया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है.

बिलासपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीएम नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए हम प्रदर्शन कर रहे हैं - विजय केशरवानी, कांग्रेस पदाधिकारी

कांग्रेस के प्रदर्शन में पहुंचे अन्य नेताओं ने कहा कि देशभर में छात्र और युवा शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा अनियमितताओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

बिलासपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

देश में तानाशाह का माहौल है, अराजकता का माहौल है. देश के छात्र सड़कों पर है. छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया गया. इसी के विरोध में कांग्रेस पीएम मोदी का विरोध कर रही है. आगे और बड़ा आंदोलन करेगी - अमित यादव, कांग्रेस पदाधिकारी



किसान, युवा, छात्र सड़कों पर है लेकिन संसद घेराव के दिन जो घटना हुई उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं. - लक्ष्मीनाथ साहू, ब्लॉक अध्यक्ष

कांग्रेसियों ने सरकार से छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने तथा लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही आवाजों का सम्मान करने की मांग की प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.