मजदूरी से ‘पपीता किंग’ बनने का सफर, गया के कमरुद्दीन ने आधुनिक खेती से बदली अपनी और गांव की तकदीर
Gaya Papaya King: गया के कमरुद्दीन एक सीजन में 20-25 लाख की आमदनी करते हैं. जानिए मजदूर से 'पपीता किंग' बनने की कहानी. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 29, 2026 at 8:58 PM IST
गयाजी: बिहार के गया जिले के भदेजा गांव निवासी युवा किसान मो. कमरुद्दीन आज क्षेत्र में 'पपीता किंग' के नाम से मशहूर हैं. कभी दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाले कमरुद्दीन आज आधुनिक तरीके से पपीते की खेती कर हर सीजन में 20 से 25 लाख रुपये तक का उत्पादन कर रहे हैं. जितेंद्र पासवान किसान
गरीबी और मजदूरी से की शुरुआत
आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार से ताल्लुक रखने वाले कमरुद्दीन गरीबी के कारण अधिक पढ़ाई-लिखाई नहीं कर सके. अच्छी नौकरी न मिलने पर उन्होंने शुरुआत में दिहाड़ी मजदूरी की, लेकिन उससे परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी. इसके बाद उन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक बागवानी अपनाने का फैसला किया.
बंटाई की जमीन और शुरुआती घाटा
कमरुद्दीन के पास खेती करने के लिए अपनी पर्याप्त जमीन नहीं थी. उन्होंने दूसरे किसानों से जमीन बंटाई पर लेकर पपीते की खेती शुरू की. शुरुआती दौर में अनुभव की कमी के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वैज्ञानिक तरीके से खेती के गुर सीखे.
10 साल का संघर्ष और कामयाबी
आधुनिक तकनीक सीखने के बाद जब उन्होंने दोबारा पपीते की खेती शुरू की, तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. पिछले 10 वर्षों से वे लगातार इस क्षेत्र में सफलता के नए आयाम गढ़ रहे हैं. वर्तमान में वे 25 बीघा जमीन पर बड़े पैमाने पर पपीते की खेती कर रहे हैं.
एक बीघा में डेढ़ लाख से अधिक का मुनाफा
कमरुद्दीन के अनुसार, वे एक बीघा में 400 से 500 पपीते के पौधे लगाते हैं, जिस पर लगभग 40 से 50 हजार रुपये की लागत आती है. औसत फसल होने पर एक पौधे से 30 से 35 किलो और अच्छी फसल होने पर 50 किलो तक पपीता निकलता है. इससे प्रति बीघा करीब 2 लाख रुपये का उत्पादन होता है, जिसमें डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा बचता है.
खेत से ही हो जाती है फसल की बिक्री
पपीते की इस खेती में बाजार की भी कोई चिंता नहीं है. कमरुद्दीन बताते हैं कि गया जिले में ही पपीते की इतनी अधिक खपत है कि वे स्थानीय मांग को भी पूरा नहीं कर पाते हैं. थोक व्यापारी सीधे उनके खेत से ही 40 रुपये प्रति किलो या उससे अधिक की दर से फसल खरीद ले जाते हैं.
"अभी मैं 25 बीघा में पपीता की खेती कर रहा हूं, पपीता की खेती में एक फायदा यह भी है इसकी कीमत कम से कम 40 रुपए तो होती है. खपत गया में ही इतनी है कि वो मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं, मंडी से थोक व्यापारी उनके खेत से ही पपीता खरीद लेते हैं जिससे बेचने का टेंशन नहीं होता है."-कमरुद्दीन, युवा किसान
खुद तैयार करते हैं उन्नत किस्म के बीज
इस शानदार उत्पादन के पीछे कमरुद्दीन की अपनी मेहनत और तकनीक है. उन्होंने पपीते की देसी वैरायटी में कई अन्य प्रजातियों को मिलाकर खुद का एक उन्नत बीज तैयार किया है. यह पपीता वजन में हाइब्रिड के बराबर होता है और स्वाद में बेहद मीठा होने के कारण बाजार में इसकी भारी मांग रहती है.
25 से अधिक किसानों को जोड़ा
कमरुद्दीन ने सिर्फ अपनी ही किस्मत नहीं बदली, बल्कि गांव के 25 से अधिक अन्य किसानों को भी अपने साथ जोड़ा है. उनके साथ जुड़े किसान जितेंद्र पासवान बताते हैं कि उनके पास मात्र 1-2 बीघा जमीन थी, लेकिन कमरुद्दीन के साथ मिलकर वे अब 50 बीघा में सामूहिक खेती कर रहे हैं, जिससे हर किसान को एक सीजन में 10 लाख रुपये से अधिक की आमदनी हो जाती है.
"कमरुद्दीन के साथ जुड़ने के बाद मेरी भी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, वो मैट्रिक पास हैं लेकिन उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, परिवार को आर्थिक तंगियों से बाहर निकालने वाले किसान कमरुद्दीन ही हैं, वो हर किसान को साथ लेकर चलते हैं."-जितेंद्र पासवान, किसान
बच्चों को मिल रही उच्च शिक्षा
इस आर्थिक बदलाव का सीधा असर किसानों की अगली पीढ़ी पर दिख रहा है. खुद मैट्रिक पास जितेंद्र पासवान के बच्चे आज अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं. वहीं, स्थानीय निवासी राम विनय शर्मा बताते हैं कि भदेजा और आसपास के गांवों के किसान अब इस आमदनी से अपने बच्चों को इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जैसे बड़े कोर्स करवा रहे हैं.
"पपीता की खेती से भादेजा और अन्य गांव के किसानों को अब आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ रहा है, कमरुद्दीन ने सभी को इतना विकसित किया है कि वह अपने बच्चों की कम से कम अच्छी शिक्षा दिलाने में सफल हो रहे हैं, कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने कमरुद्दीन के साथ मिलकर पपीता की खेती की और उस की आमदनी से वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई करा रहे हैं."-राम विनय शर्मा, किसान
प्राकृतिक आपदा का रहता है खतरा
मुनाफे के साथ-साथ इस खेती में चुनौतियां भी कम नहीं हैं. किसानों का कहना है कि पपीते के पौधे फलों के वजन के कारण काफी नाजुक होते हैं. ऐसे में तेज आंधी या बारिश आने पर पौधों के गिरने और फसल बर्बाद होने का खतरा हमेशा बना रहता है.
सरकारी मदद की दरकार
किसानों की शिकायत है कि कृषि विभाग से जुड़े होने के बावजूद उन्हें कभी फसल क्षति का मुआवजा या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है. वर्तमान में जो भी विकास हो रहा है, वह कमरुद्दीन के व्यक्तिगत प्रयासों से ही संभव हुआ है.
पपीता हब बनने की क्षमता
स्थानीय किसानों का मानना है कि गया की मिट्टी और जलवायु पपीते की खेती के लिए बेहद अनुकूल है. यदि सरकार और कृषि विभाग पपीते की बागवानी को बढ़ावा दे और किसानों को आर्थिक सहायता व बीमा का लाभ प्रदान करे, तो गया जिला पूरे देश में पपीता उत्पादन का एक बड़ा हब बन सकता है.
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