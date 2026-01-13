ETV Bharat / state

केमिकल-फ्री मिठास! लोगों की पहली पसंद बना हिमाचल का ये ऑर्गेनिक गुड़, जानें इसकी खासियत

स्थानीय महिला गुड़ उत्पादक किसान सतवंत कौर बताती है, "इन दिनों हमारे यहां चरखी लगी हुई है. शुद्ध और प्राकृतिक तरीके से गुड़ और शक्कर तैयार की जा रही है. गन्ने की फसल भी पूरी तरह प्राकृतिक विधि से उगाई जाती है. लोग खुद यहां आकर अलग-अलग तरह का गुड़ खरीद रहे हैं."

दरअसल पांवटा साहिब के शिवपुरी और हरिपुर टोहाना क्षेत्रों में इन दिनों जगह-जगह चर्खियां चल रही हैं. इन इलाकों में करीब 18 से 20 चर्खियां चल रही हैं. जहां गन्ने के रस से गुड़ और शक्कर बनाई जा रही है. प्राकृतिक तरीके से उगाए गए गन्ने के रस से यहां पारंपरिक गुड़ के साथ-साथ कई विशेष किस्में भी तैयार की जा रही हैं. मूंगफली वाला गुड़, गाजर गुड़ जैसे उत्पाद लोगों की खास पसंद बनते जा रहे हैं.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश का पांवटा साहिब धार्मिक आस्था के साथ-साथ अब अपने शुद्ध और प्राकृतिक गुड़-शक्कर के लिए भी खास पहचान बना रहा है. सिरमौर जिले की पांवटा साहिब घाटी गन्ना उत्पादन के लिए जानी जाती है और गन्ने के सीजन में यहां चर्खियों पर तैयार होने वाला देसी गुड़ और शक्कर अपने बेहतरीन स्वाद और गुणवत्ता के कारण न केवल प्रदेश बल्कि विभिन्न राज्यों में भी पसंद किया जा रहा है. इन दिनों पांवटा साहिब घाटी गुड़ और शक्कर से महक रही है.

क्यों खास है यहां का गुड़-शक्कर ?

आत्मा परियोजना जिला सिरमौर के निदेशक डॉ. साहब सिंह ने बताया कि पांवटा साहिब घाटी में बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती के तहत गन्ने की खेती कर रहे हैं और गुड़ और शक्कर तैयार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि हरिपुर टोहाना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहां गन्ने की खेती में गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है और खेती की पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक विधि से की जाती है. जिला सिरमौर में 850 हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है, लेकिन इसमें से अधिकतर खेती सिर्फ पांवटा साहिब घाटी में ही होती है. किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद या मिलावट के बिना तैयार किया गया गुड़ और शक्कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को खूब आकर्षित कर रहा है.

पांवटा साहिब में गुड़ और शक्कर के दाम

साधारण गुड़- 50 रुपए किलो

मूंगफली और गाजर मिक्स गुड़- 70 से 80 रुपए किलो

शक्कर- 60 रुपए किलो

पांवटा साहिब में 18 से 20 चर्खियों पर बन रहा गुड़-शक्कर (ETV Bharat)

बाहरी राज्यों से आते हैं व्यापारी

हालांकि पांवटा साहिब का गुड़ और शक्कर बाजारों के जरिए भी बेचा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सीधे चर्खियों पर पहुंचकर ताजा और मनपसंद गुड़-शक्कर खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं. गन्ना इस क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल है, जो किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. यहां पर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी से व्यापारी आते हैं और प्राकृतिक खेती से तैयार गन्ने के रस का गुड़ और शक्कर लेकर जाते हैं.

शिमला से गुड़ की खरीद करने आई महिला अनीता ठाकुर ने बताया, "मैंने पांवटा साहिब के गुड़ और शक्कर के बारे में बहुत सुना था. इसलिए यहां खुद लेने आई हूं. यहां का गुड़ और शक्कर वाकई बहुत शुद्ध और स्वादिष्ट है. अगर इसे और बढ़ावा दिया जाए तो यह यहां के किसानों के लिए काफी लाभदायक कारोबार साबित हो सकता है."

सिरमौर में 850 हेक्टेयर में गन्ने की खेती (ETV Bharat)

लोगों को भा रहा पांवटा साहिब के गुड़ का स्वाद

वहीं, हरियाणा के छछरौली निवासी वंदना चौधरी, नाहन निवासी जितेंद्र ठाकुर और सरिता ने बताया कि वो भी यहां गुड़ और शक्कर को खरीदने आए हैं. जितेंद्र का कहना है कि वह जब भी सर्दी के इस मौसम में पांवटा साहिब आते हैं, तो यहां से गुड़ और शक्कर जरूर ले जाते हैं. वहीं, हरियाणा के यमुनानगर निवासी ज्योति प्रकाश वर्मा और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी रेणु बाला का भी कहना है कि यहां का गुड़ काफी स्वादिष्ट है. किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद या मिलावट के बिना तैयार किया गया गुड़ और शक्कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को खूब आकर्षित कर रहा है.

प्राकृतिक तरीके से की जाती है गन्ने की खेती (ETV Bharat)

मीठी खुशबू से महकी घाटी

इन दिनों पांवटा साहिब के ग्रामीण इलाकों में काफी चर्खियों देखी जा सकती हैं और गुड़ की मीठी खुशबू से पूरा इलाका महक रहा है. प्राकृतिक स्वाद और परंपरागत तरीके से बना पांवटा साहिब का गुड़-शक्कर अब देश के विभिन्न राज्यों में अपनी अलग पहचान कायम कर रहा है. जहां आज के दौर में खाने की चीजों में मिलावट पाई जा रही है. वहीं, पांवटा साहिब में आज भी लोगों को गुड़ और शक्कर का असली स्वाद चखने को मिल रहा है. इसलिए सिर्फ सिरमौर और हिमाचल के लोग ही नहीं बाहरी राज्यों के लोग भी यहां से गुड़ और शक्कर खरीद कर ले जाते हैं.