डंपर से कार की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर भीषण रोड एक्सीडेंट!
उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर यमुना पुल पर दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 9:06 AM IST|
Updated : October 4, 2026 at 10:23 AM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भीषण सड़क हादसा पेश आया है. उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर पुलिस थाना पांवटा साहिब के तहत गोविंदघाट बैरियर के पास यमुना पुल पर शनिवार देर रात एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. पुल एक क्रेटा गाड़ी आगे चल रहे डंपर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्रेटा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई.
सिरमौर में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत
हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से गाड़ी में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला गया, जहां से उन्हें सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दो व्यक्ति पांवटा साहिब उपमंडल और एक नोएडा साइड का बताया जा रहा है.
जांच में जुटी पुलिस
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, "गोविंदघाट बैरियर के पास यमुना पुल पर हादसा हुआ है. मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."
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