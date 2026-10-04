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डंपर से कार की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर भीषण रोड एक्सीडेंट!

हिमाचल में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भीषण सड़क हादसा पेश आया है. उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर पुलिस थाना पांवटा साहिब के तहत गोविंदघाट बैरियर के पास यमुना पुल पर शनिवार देर रात एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. पुल एक क्रेटा गाड़ी आगे चल रहे डंपर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्रेटा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई.