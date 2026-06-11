कोरम के फेर में अटका पांवटा BDC अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव, भाजपा-कांग्रेस के अपने-अपने दावे, अब 16 जून को होगा फैसला
पंचायत समिति पांवटा साहिब में कुल 35 बीडीसी सदस्य हैं. अध्यक्ष-उपाध्यक्ष बनाने के लिए भी किसी पक्ष को 24 सदस्यों का समर्थन हासिल करना होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 9:05 PM IST
पांवटा साहिब :सिरमौर जिले की पांवटा साहिब पंचायत समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. 10 जून को होने वाली चुनावी प्रक्रिया कोरम पूरा नहीं होने के कारण पूरी नहीं हो सकी. कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपने-अपने समर्थन में बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बैठक में जरूरी संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होने से चुनाव स्थगित करना पड़ा. अब प्रशासन ने चुनाव के लिए 16 जून की नई तारीख तय कर दी है.
कोरम पूरा नहीं होने से नहीं हो सका चुनाव
पांवटा साहिब में पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 10 जून को खंड विकास अधिकारी कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी. चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले सदस्यों की आवश्यक उपस्थिति जरूरी थी, लेकिन तय संख्या में सदस्य नहीं पहुंच पाए. इसी कारण कोरम पूरा नहीं हुआ और चुनाव को आगे के लिए टालना पड़ा.
एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने बताया, "पहली बैठक में आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण चुनाव नहीं कराया जा सका. अब 16 जून 2026 को सुबह 11 बजे दोबारा बैठक आयोजित की जाएगी. कोरम पूरा होने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई जाएगी."
भाजपा-कांग्रेस के अपने-अपने दावे
पंचायत समिति पांवटा साहिब में कुल 35 बीडीसी सदस्य हैं और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए राजनीतिक जोड़तोड़ तेज हो गई है. भाजपा का दावा है कि उसके समर्थन में 22 बीडीसी सदस्य हैं और वह दोनों पदों पर जीत दर्ज करेगी. वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसके पास पर्याप्त समर्थन है और वह अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कब्जा करेगी. इसके अलावा तीन निर्दलीय सदस्य भी हैं, जिनकी भूमिका चुनाव में अहम मानी जा रही है. हालांकि 10 जून की बैठक में कोई भी पक्ष अपने दावे के अनुसार संख्या बल नहीं दिखा पाया, जिसके बाद अब सभी की नजरें 16 जून के चुनाव पर टिक गई हैं.
क्या है दो-तिहाई बहुमत का नियम?
पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के लिए बैठक में कुल सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होती है. इसी कारण चुनाव प्रक्रिया कोरम के आधार पर तय होती है. पांवटा साहिब पंचायत समिति में दो-तिहाई संख्या पूरी करने के लिए कम से कम 24 सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए भी किसी पक्ष को 24 सदस्यों का समर्थन हासिल करना होगा. एक भी सदस्य कम होने पर बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होगा.
16 जून को साफ होगी राजनीतिक तस्वीर
अब 16 जून को होने वाली बैठक में ही साफ होगा कि पंचायत समिति पांवटा साहिब की सत्ता किसके हाथ जाएगी. भाजपा अपने समर्थन वाले सदस्यों की संख्या को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है. राजनीतिक जानकारों के अनुसार निर्दलीय सदस्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है. चुनाव वाले दिन ही पता चलेगा कि पंचायत समिति की कमान भाजपा संभालेगी या कांग्रेस अपना दबदबा कायम करेगी.
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