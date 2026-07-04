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बीजेपी का पलड़ा भारी! फिर भी नहीं हो सका इस नगर परिषद में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव, दूसरी बार स्थगित हुई बैठक

चुनाव में भाजपा समर्थित 4, कांग्रेस समर्थित 4 और 5 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे. हालांकि भाजपा ने 8 पार्षदों के समर्थन का दावा किया है.

PAONTA MUNICIPAL COUNCIL ELECTION
दूसरी बार टला पांवटा नगर परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 5:07 PM IST

3 Min Read
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पांवटा साहिब: नगर परिषद पांवटा साहिब में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर बना सियासी सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है. शनिवार को दूसरी बार बुलाई गई बैठक भी बिना चुनाव के समाप्त हो गई. कोरम पूरा नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी. लगातार दूसरी बार चुनाव टलने से नगर परिषद की राजनीति गर्मा गई है. वहीं, मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भाजपा का पलड़ा भारी माना जा रहा है, लेकिन चुनाव टलने से नई चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया है.

बैठक में पहुंचे सिर्फ 8 पार्षद

शनिवार को आयोजित बैठक में केवल 8 पार्षद ही पहुंचे. एसडीएम पांवटा साहिब ने कहा कि आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया जा सका. उन्होंने कहा कि अब जल्द ही नई तिथि तय कर चुनाव करवाया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान स्थानीय विधायक का वोट पूरी तरह मान्य रहेगा.

PAONTA MUNICIPAL COUNCIL ELECTION
बैठक में पूरा नहीं हो पाया कोरम (ETV BHARAT)

बदलते समीकरणों से बढ़ी राजनीतिक हलचल

नगर परिषद चुनाव में भाजपा समर्थित 4, कांग्रेस समर्थित 4 और 5 निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर आए थे. हालांकि भाजपा ने 8 पार्षदों के समर्थन का दावा किया है. इसके अलावा विधायक सुखराम चौधरी का एक वोट भी भाजपा के पक्ष में माना जा रहा है, जिससे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आ रही है. अब सभी की निगाहें निर्दलीय पार्षदों के अंतिम रुख पर टिकी हैं.

विपक्ष की रणनीति पर उठे सवाल

जानकारी के अनुसार कांग्रेस समर्थित 4 पार्षद और 1 निर्दलीय पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके चलते कोरम पूरा नहीं हो सका. नगर परिषद में कुल 13 पार्षद निर्वाचित हैं. दूसरी बार चुनाव टलने के बाद विपक्ष की रणनीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. बैठक में मौजूद पार्षद इंद्रजीत सिंह मीका ने कहा कि दूसरी बार चुनाव टलना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने सवाल उठाया कि विपक्ष के भीतर आखिर ऐसी कौन-सी खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से चुनाव बार-बार प्रभावित हो रहे हैं. वहीं विधायक सुखराम चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गलत राजनीति कर रही है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाजपा का ही बनेगा.

बता दें कि 6 जून को सभी नवनिर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली थी. इसके बाद 12 जून को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए पहली बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वह भी स्थगित हो गई थी. अब दूसरी बैठक भी बिना चुनाव के समाप्त हो गई है. ऐसे में नगर परिषद पांवटा साहिब में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर सस्पेंस अभी बरकरार है.

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