चिट्टे के खिलाफ प्रधान का संकल्प, सूचना देने वाले को देंगे ₹51 हजार तक का इनाम

अगर कोई भी व्यक्ति चिट्टे की सूचना देकर तस्कर को पकड़वाने में मदद करता है तो उसे 51 हजार रुपये तक का इनाम दिया जाएगा.

paonta kalatha badhana panchayat
चिट्टे की सूचना देने वाले को पंचायत प्रधान देंगे 51 हजार तक इनाम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 9:45 PM IST

Updated : January 26, 2026 at 10:28 PM IST

पांवटा साहिब: प्रदेश में नशे का जाल तेजी से फैलता जा रहा है और इसकी गिरफ्त में अब गांव-कस्बे तक आ चुके हैं. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सरकार को नशे के सौदागरों की सूचना देने वालों के लिए इनाम तक घोषित करना पड़ा है. इसी बीच सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र से नशे के खिलाफ एक ऐसी जमीनी पहल सामने आई है, जिसने सरकारी मुहिम को भी नई ताकत दे दी है. यहां एक पंचायत ने नशे के खिलाफ सिर्फ नारा नहीं दिया, बल्कि इनाम की घोषणा कर सीधे जंग छेड़ दी है.

पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की सीमावर्ती पंचायत कलाथा-बढ़ाणा के प्रधान ने अपने निजी स्तर पर चिट्टे की सूचना देने वालों को 11 हजार से 51 हजार रुपये तक इनाम देने का ऐलान कर गांव को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपायुक्त सिरमौर के निर्देशानुसार पंचायत में "मेरा गांव मेरी धरोहर" थीम पर विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई. इस ग्राम सभा में पंचायत प्रधान देवराज नेगी ने स्पष्ट कहा कि अगर गांव को बचाना है तो नशे को जड़ से खत्म करना होगा. उन्होंने नशे को सामाजिक बुराई बताते हुए इसे गांव की सबसे बड़ी चुनौती करार दिया.

महिलाओं की मजबूत भागीदारी

इस विशेष ग्राम सभा में सैकड़ों महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. पंचायत प्रधान ने पहले ही महिलाओं से अपील की थी कि वे इस बैठक में जरूर शामिल हों. बैठक के दौरान महिलाओं ने भी चिट्टे के बढ़ते खतरे पर चिंता जाहिर की और नशे के खिलाफ पंचायत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का भरोसा दिया. कलाथा-बढ़ाणा पंचायत उत्तराखंड की सीमा से सटी हुई है, जिससे यहां अन्य राज्यों में आवाजाही आसान है. इसी कारण यह क्षेत्र नशा तस्करों के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. पंचायत प्रधान ने बताया कि इसी वजह से यहां विशेष सतर्कता की जरूरत है, ताकि चिट्टे जैसी घातक नशे की लत गांव में पैर न पसार सके.

दुकानों में जाकर दी सख्त चेतावनी

ग्राम सभा के बाद पंचायत प्रधान और महिलाओं ने गांव की दुकानों में जाकर दुकानदारों से अपील की कि वे किसी भी तरह का नशीला पदार्थ या चिट्टे में इस्तेमाल होने वाला सामान न बेचें. साथ ही अवैध शराब बेचने वालों को चेतावनी दी गई कि यदि ऐसी गतिविधियां जारी रहीं तो पंचायत खुद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएगी.

इनाम की बड़ी घोषणा

इस दौरान पंचायत प्रधान देवराज नेगी ने ऐलान किया कि अगर पंचायत का कोई भी व्यक्ति चिट्टे की सूचना देकर तस्कर को पकड़वाने में मदद करता है तो उसे उनकी निजी कमाई से 11 हजार से लेकर 51 हजार रुपये तक का इनाम दिया जाएगा. उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के "चिट्टा मुक्त हिमाचल" अभियान की भी सराहना की.

गांव ने दिखाई एकजुटता

इस अभियान में उपप्रधान अजय, वार्ड मेंबर्स, पूर्व प्रधान निर्मला तोमर, बस्ती राम तोमर सहित बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मौजूद रहीं. पंचायत की इस पहल को नशे के खिलाफ जमीनी स्तर पर एक मजबूत कदम माना जा रहा है.

