चिट्टे के खिलाफ प्रधान का संकल्प, सूचना देने वाले को देंगे ₹51 हजार तक का इनाम

पांवटा साहिब: प्रदेश में नशे का जाल तेजी से फैलता जा रहा है और इसकी गिरफ्त में अब गांव-कस्बे तक आ चुके हैं. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सरकार को नशे के सौदागरों की सूचना देने वालों के लिए इनाम तक घोषित करना पड़ा है. इसी बीच सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र से नशे के खिलाफ एक ऐसी जमीनी पहल सामने आई है, जिसने सरकारी मुहिम को भी नई ताकत दे दी है. यहां एक पंचायत ने नशे के खिलाफ सिर्फ नारा नहीं दिया, बल्कि इनाम की घोषणा कर सीधे जंग छेड़ दी है.

चिट्टे की सूचना देने वाले को पंचायत प्रधान देंगे 51 हजार तक इनाम (ETV BHARAT)

पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की सीमावर्ती पंचायत कलाथा-बढ़ाणा के प्रधान ने अपने निजी स्तर पर चिट्टे की सूचना देने वालों को 11 हजार से 51 हजार रुपये तक इनाम देने का ऐलान कर गांव को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपायुक्त सिरमौर के निर्देशानुसार पंचायत में "मेरा गांव मेरी धरोहर" थीम पर विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई. इस ग्राम सभा में पंचायत प्रधान देवराज नेगी ने स्पष्ट कहा कि अगर गांव को बचाना है तो नशे को जड़ से खत्म करना होगा. उन्होंने नशे को सामाजिक बुराई बताते हुए इसे गांव की सबसे बड़ी चुनौती करार दिया.

महिलाओं की मजबूत भागीदारी

इस विशेष ग्राम सभा में सैकड़ों महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. पंचायत प्रधान ने पहले ही महिलाओं से अपील की थी कि वे इस बैठक में जरूर शामिल हों. बैठक के दौरान महिलाओं ने भी चिट्टे के बढ़ते खतरे पर चिंता जाहिर की और नशे के खिलाफ पंचायत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का भरोसा दिया. कलाथा-बढ़ाणा पंचायत उत्तराखंड की सीमा से सटी हुई है, जिससे यहां अन्य राज्यों में आवाजाही आसान है. इसी कारण यह क्षेत्र नशा तस्करों के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. पंचायत प्रधान ने बताया कि इसी वजह से यहां विशेष सतर्कता की जरूरत है, ताकि चिट्टे जैसी घातक नशे की लत गांव में पैर न पसार सके.

