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क्या बदल रहे हैं इन रास्तों के मालिक? इंसानी दखल से बिगड़ने लगा जंगलों का संतुलन! बढ़ा टकराव का खतरा

वन्य जीवों के पारंपरिक रास्तों पर इंसानों का दखल, जंगलों का संतुलन बिगड़ने से बढ़ा मानव-वन्य जीव संघर्ष.

Paonta Sahib Forest Division Working Plan
पांवटा साहिब वन मंडल में फैले साल के घने जंगल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 6:01 PM IST

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सिरमौर: जिला सिरमौर में सुबह जब पांवटा साहिब के जंगलों के आसपास के गांवों के किसान अपने खेतों की ओर निकलते हैं, तो कई बार उन्हें फसलों के बीच पड़े बड़े-बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं. ये निशान किसी साधारण जानवर के नहीं होते, बल्कि इस बात का संकेत होते हैं कि रात को जंगली जानवर यहां तक आ चुके थे. ये सिर्फ एक रात की घटना नहीं है, बल्कि ये बदलते जंगल की साफ चेतावनी है. जंगलों में बढ़ती इंसानी दखलअंदाजी से वन्य जीवों और इंसानों में टकराव का खतरा भी बढ़ता जा रहा है.

क्यों पुराने रास्तों से भटक रहे हाथी ?

गौरतलब है कि पांवटा साहिब के साल के जंगलों में घने पेड़ों के बीच से निकलकर हाथियों के झुंड अक्सर उन्हीं रास्तों पर चलते हैं, जो दशकों से उनके पारंपरिक मार्ग रहे हैं. ये वे रास्ते हैं, जिन्हें किसी नक्शे में नहीं, बल्कि जंगल की अपनी व्यवस्था में दर्ज माना जाता है, लेकिन अब इन रास्तों पर सिर्फ वन्य जीवों की मौजूदगी नहीं रह गई है, बल्कि मानव गतिविधियां भी इन क्षेत्रों तक पहुंच चुकी हैं. यही वह बदलाव है, जो पांवटा साहिब वन मंडल के 10 वर्षीय वर्किंग प्लान (2023-24 से 2032-33) में स्पष्ट रूप से दर्ज है. हर साल इन्हीं रास्तों पर लौटने वाले ये हाथी अब भटकने लगे हैं. हालांकि, पिछले कुछ सालों में हाथी-मानव संघर्ष को कम करने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन मंडल द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और बचाव के तरीके भी ग्रामीणों तक पहुंचाए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित टकराव को टाला जा सके.

Paonta Sahib Forest Division Working Plan
खेतों में हाथियों के पांव के निशान (Paonta Sahib Forest Division)

वर्किंग प्लान का खुलासा: समृद्धि के साथ बढ़ता दबाव

पांवटा साहिब वन मंडल का ये 10 वर्षीय वर्किंग प्लान इस क्षेत्र को समृद्ध फ्लोरा और फौना (वनस्पति और जीव-जंतु) वाला बताता है. ये वर्किंग प्लान पांवटा साहिब वन मंडल के तत्कालीन डीएफओ ऐश्वर्य राज द्वारा तैयार किया गया था. साल के घने जंगल यहां वन्य जीवन के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करते हैं और यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इसी दस्तावेज में साफ संकेत है कि जंगलों पर मानवीय दबाव लगातार बढ़ रहा है और वन्य जीवों के पारंपरिक रास्ते प्रभावित हो रहे हैं. अतिक्रमण, अवैध गतिविधियां और बायोटेक प्रेशर जंगलों की निरंतरता को प्रभावित कर रहे हैं. यानी जंगल अपनी जगह खड़ा है, लेकिन उसका संतुलन खिसकने लगा है.

तत्कालीन डीएफओ एवं वर्तमान में आईजीएनएफए देहरादून में अस्सिटेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत ऐश्वर्य राज के अनुसार "पांवटा साहिब वन मंडल का वर्किंग प्लान क्षेत्र की जैव विविधता और वन्य जीवों के संरक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें जंगलों के निरंतर बने रहने और वन्य जीवों के प्राकृतिक कॉरिडोर को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है."

साल के जंगल: बहु-स्तरीय जीवन तंत्र

पांवटा साहिब में साल के जंगल एक बहु-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं. ऊपरी परत में पेड़ों की शाखाओं पर पक्षियों का संसार बसता है, मध्य परत में झाड़ियों के बीच छोटे स्तनधारी जीव, कीट-पतंगे और अन्य प्राणी सक्रिय रहते हैं, जबकि जमीन की सतह पर सांप और अन्य सरीसृप इस पूरे तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं. इस प्रकार जंगल की हर परत एक-दूसरे से जुड़ी हुई है और मिलकर एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करती है. यह जंगल सिर्फ दिखता नहीं बल्कि हर परत में सांस लेता है.

Paonta Sahib Forest Division Working Plan
साल के जंगलों में बदल रहे हाथियों के पांरपरिक रास्ते (Paonta Sahib Forest Division)

हाथियों के रास्ते: पारंपरिक मार्गों पर बढ़ता दबाव

पांवटा साहिब वन मंडल वर्किंग प्लान के तत्कालीन डीएफओ ऐश्वर्य राज के वर्किंग प्लान के अनुसार पांवटा साहिब का वन क्षेत्र उत्तराखंड के राजा जी नेशनल पार्क और हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क के जंगलों से जुड़ा हुआ है, जिससे वन्य जीवों की आवाजाही बनी रहती है. हाथियों के झुंड भी इन्हीं प्राकृतिक मार्गों का उपयोग करते हुए इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. ये रास्ते उनके पारंपरिक कॉरिडोर हैं, लेकिन अब इन मार्गों के बीच खेत, सड़कें और बस्तियां आ गई हैं. जंगल पीछे नहीं हटे बल्कि बस हम उनके रास्तों में आ गए. ऐसी स्थिति में वन्य जीवों के पारंपरिक रास्ते प्रभावित हो रहे हैं और उनका रुख मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहा है. जंगलों के सिमटने से वन्य जीवों का मानव बस्तियों की ओर रुख बढ़ने के संकेत वर्किंग प्लान में दर्ज हैं.

जंगलों का टूटना: बढ़ती समस्या

तत्कालीन डीएफओ ऐश्वर्य राज के वर्किंग प्लान में जंगलों के छोटे-छोटे हिस्सों में बंटने को एक गंभीर समस्या बताया गया है. जब जंगल जुड़े नहीं रहते, तो वन्य जीवों के लिए आवागमन मुश्किल हो जाता है और वे अपने प्राकृतिक रास्तों से भटकने लगते हैं. रास्ते खत्म नहीं होते बल्कि छीन लिए जाते हैं. यही कारण है कि अब जंगल और गांव के बीच की दूरी पहले की तुलना में काफी कम हो गई है.

मानव-वन्यजीव संघर्ष और उभरती चुनौती

"वर्किंग प्लान में मानव-वन्य जीव संघर्ष को एक उभरती हुई चुनौती के रूप में चिन्हित किया गया है. जंगलों पर बढ़ते दबाव और आवास के सिकुड़ने से वन्य जीवों का संपर्क मानव बस्तियों से बढ़ रहा है, जिससे संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि की आशंका है. जंगल की सबसे बड़ी आवाज अब खामोशी नहीं बल्कि टकराहट है." - ऐश्वर्य राज, तत्कालीन डीएफओ, पांवटा साहिब वन मंडल वर्किंग प्लान

संरक्षण के उपाय: योजना में समाधान भी

तत्कालीन डीएफओ ऐश्वर्य राज के वर्किंग प्लान में जंगलों के संरक्षण, वन्य जीवों के प्राकृतिक कॉरिडोर को सुरक्षित रखने, स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और वैज्ञानिक तरीके से वन प्रबंधन व इको-रिस्टोरेशन पर जोर दिया गया है. इन उपायों का उद्देश्य वन्य जीवन को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित बनाए रखना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या ये उपाय कागज से निकलकर जमीन तक पहुंच पाएंगे?

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उत्तराखंड-हिमाचल सीमा पर स्थित बहराल क्षेत्र, जहां से होता है हाथियों का आवागमन (ETV Bharat File Photo)

30 साल बाद मिला नया रोडमैप, वन प्रबंधन को नई दिशा

पांवटा साहिब वन मंडल के तत्कालीन डीएफओ ऐश्वर्य राज का हाल ही में तबादला दिल्ली से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हुआ है. इससे पहले वन मंडल का अंतिम वर्किंग प्लान वर्ष 1993 में तैयार किया गया था. इसके बाद लंबे अंतराल के बाद उनके कार्यकाल में वर्ष 2023-24 से 2032-33 तक के लिए यह 10 वर्षीय वर्किंग प्लान तैयार किया गया है. इस योजना में वन मंडल की वन संपदा, जैव विविधता और वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन शामिल किया गया है. साथ ही इसमें जंगलों के वैज्ञानिक प्रबंधन, वन्य जीवों के प्राकृतिक कॉरिडोर को सुरक्षित रखने और बढ़ते मानवीय दबाव को संतुलित करने के लिए स्पष्ट रणनीति निर्धारित की गई है. यह वर्किंग प्लान आने वाले सालों में पांवटा साहिब वन मंडल के संरक्षण और प्रबंधन का आधार माना जा रहा है.

आखिरी सवाल: किसके हैं ये रास्ते?

वर्किंग प्लान के मुताबिक पांवटा साहिब में साल के पेड़ों के नीचे बसती यह दुनिया आज भी जिंदा है, लेकिन इसके भीतर हो रहा बदलाव अब छिपा नहीं है. जंगल चुप जरूर हैं, मगर बदलते हालात साफ दिखाई देने लगे हैं. यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ा है. जंगल सिमटे हैं, रास्ते टूटे हैं और दूरी कम हुई है. अब सवाल सीधा है कि क्या ये रास्ते अभी भी वन्य जीवों के हैं, या इन पर इंसान का दखल बढ़ चुका है? सच यही है कि हालात बदल रहे हैं और इन रास्तों के मालिक भी बदल रहे हैं.

"पांवटा साहिब वन मंडल के वर्किंग प्लान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बढ़ते मानवीय दबाव और वन क्षेत्रों के छोटे-छोटे हिस्सों में बंटने से वन्य जीवों के पारंपरिक आवागमन मार्ग प्रभावित हो सकते हैं, जिससे मानव-वन्य जीव संघर्ष की स्थिति बन सकती है. इस स्थिति से निपटने के लिए वर्किंग प्लान में वैज्ञानिक वन प्रबंधन, इको-रिस्टोरेशन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रमुखता दी गई है, ताकि जंगल और वन्य जीवन दोनों का संतुलन बनाए रखा जा सके." - ऐश्वर्य राज, तत्कालीन डीएफओ, पांवटा साहिब वन मंडल वर्किंग प्लान

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