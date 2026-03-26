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पांवटा साहिब में खूनी वारदात, घर में घुसकर तलवारों से हमला, 5 घायल

घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. अचानक हुए इस हमले से पूरे मोहल्ले में डर का माहौल बन गया है.

PAONTA SAHIB FAMILY ATTACK
पांवटा साहिब में खूनी वारदात (CCTV VIDEO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 3:37 PM IST

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पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के देवीनगर इलाके में पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया. बुधवार देर शाम कुछ हमलावरों ने एक घर में घुसकर परिवार पर तलवारों और डंडों से हमला कर दिया. इस घटना में तीन महिलाओं समेत पांच लोग घायल हो गए. वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

घर में घुसकर किया हमला

जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 10 देवीनगर में जावेद अली अपने घर के बाहर खड़ा था. तभी 10-12 हमलावर अचानक वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के घर में घुस गए. आरोपियों ने तलवारों और डंडों से हमला कर दिया, जिससे परिवार के सदस्य घायल हो गए. इस हमले में जावेद अली, वाजिद, हिना, जुलेखा और साइनो घायल हुए हैं. घायलों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं. सभी को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें सिर, कमर, टांग और उंगलियों पर गहरे घाव शामिल हैं.

पांवटा साहिब में खूनी वारदात (CCTV VIDEO)

हमले के बाद इलाके में दहशत

घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. अचानक हुए इस हमले से पूरे मोहल्ले में डर का माहौल बन गया है. स्थानीय लोग भी इस वारदात से सहमे हुए हैं और सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. एसपी सिरमौर निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. साथ ही इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है.

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पांवटा साहिब में परिवार पर हमला
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