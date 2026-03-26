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पांवटा साहिब में खूनी वारदात, घर में घुसकर तलवारों से हमला, 5 घायल

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के देवीनगर इलाके में पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया. बुधवार देर शाम कुछ हमलावरों ने एक घर में घुसकर परिवार पर तलवारों और डंडों से हमला कर दिया. इस घटना में तीन महिलाओं समेत पांच लोग घायल हो गए. वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

घर में घुसकर किया हमला

जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 10 देवीनगर में जावेद अली अपने घर के बाहर खड़ा था. तभी 10-12 हमलावर अचानक वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के घर में घुस गए. आरोपियों ने तलवारों और डंडों से हमला कर दिया, जिससे परिवार के सदस्य घायल हो गए. इस हमले में जावेद अली, वाजिद, हिना, जुलेखा और साइनो घायल हुए हैं. घायलों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं. सभी को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें सिर, कमर, टांग और उंगलियों पर गहरे घाव शामिल हैं.