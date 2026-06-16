पांवटा बीडीसी पर भाजपा का कब्जा, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष दोनों पदों पर महिला उम्मीदवारों की जीत
पांवटा बीडीसी अध्यक्ष पद पर तारा चौधरी और उपाध्यक्ष पद कमलेश कुमारी ने जीत दर्ज की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 5:35 PM IST
पांवटा साहिब: सिरमौर जिले की नाहन ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी (BDC) के बाद भाजपा ने पांवटा साहिब बीडीसी पर भी अपना परचम लहरा दिया है. यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पदों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है. खास बात यह है कि दोनों पदों पर भाजपा समर्थित महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. चुनाव परिणाम सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया.
अध्यक्ष पद पर भाजपा उम्मीदवार को मिला स्पष्ट बहुमत
पांवटा बीडीसी अध्यक्ष पद के चुनाव में कुल 35 सदस्यों ने मतदान किया. इसमें एक वोट नोटा के पक्ष में गया. भाजपा समर्थित उम्मीदवार को 22 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को 12 वोट प्राप्त हुए, इस तरह भाजपा उम्मीदवार ने स्पष्ट बहुमत के साथ अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की. भाजपा समर्थित तारा चौधरी को बीडीसी अध्यक्ष चुना गया. जीत के बाद उन्होंने सभी बीडीसी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया जाएगा. क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता देना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी.
उपाध्यक्ष पद पर भी भाजपा की जीत
उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भी भाजपा ने अपनी बढ़त कायम रखी. भाजपा समर्थित उम्मीदवार कमलेश कुमारी को 21 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को 13 वोट प्राप्त हुए. एक वोट नोटा के पक्ष में गया. कमलेश कुमारी ने जीत के बाद कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लोगों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का विश्वास है. उन्होंने कहा कि पंचायत समिति क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया जाएगा. एसडीएम पांवटा द्विज गोयल ने बताया कि सभी 35 बीडीसी सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया.
'जनता ने भाजपा की नीतियों पर जताया भरोसा'
भाजपा नेता और पूर्व विधायक सुखराम चौधरी ने इस जीत को ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के बढ़ते जनाधार का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले की तीन बीडीसी में भाजपा का कब्जा संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता ने भाजपा की विकास नीतियों पर भरोसा जताया है. सुखराम चौधरी ने दावा किया कि आने वाले समय में भी भाजपा जनता के मुद्दों को लेकर सक्रिय रूप से काम करेगी.
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