पंतनगर- पिथौरागढ़ एयरपोर्ट विस्तार, पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी का इंतजार
पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद विस्तार कार्य शुरू होगा. विस्तार पूरा होने पर दोनों एयरपोर्टों पर बड़े विमानों की लैंडिंग टेकऑफ सुविधा संभव होगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 5, 2026 at 4:05 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में पंतनगर- पिथौरागढ़ एयरपोर्ट विस्तार पर जोर दिया जा रहा है. उत्तराखंड सरकार ने पंतनगर और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के संचालन और विस्तार की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को सौंपी है. जिसके बाद से ही दोनों एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है. वर्तमान समय में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पर्यावरण मंत्रालय में एनओसी के लिए आवेदन किया है. ऐसे में एनओसी मिलने के बाद विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जिसका बड़ा फायदा उत्तराखंड वासियों को मिलेगा.
दरअसल, पंतनगर और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट विस्तार के लिए लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी. इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने पंतनगर और पिथौरागढ़ (नैनी सैनी) एयरपोर्ट के संचालन और विस्तार की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को सौंपी दी, इसके लिए उत्तराखंड सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MoU साइन किया गया. ऐसे में पिथौरागढ़ नैनीसैनी एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार कर 2168 मीटर किया जाएगा. इस एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद 72 सीटर विमान का संचालन भी संभव हो सकेगा. वर्तमान समय में 42 सीटर एयरक्राफ्ट का संचालन हो रहा है.
इसी क्रम में पंतनगर एयरपोर्ट के संचालन और विस्तार की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई है. इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए, उत्तराखंड सरकार ने जमीन हस्तांतरण का आदेश 11 जुलाई 2024 को जारी किया था. साथ ही पिछले साल राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 524.78 एकड़ भूमि हस्तांतरित भी कर दी है. ऐसे में पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे को 1372 मीटर से बढ़ाकर 3000 मीटर किया जाएगा. नया टर्मिनल बनेगा, हैंगर, ILS, कार्गो और नाइट लैंडिंग जैसी सुविधाओं के साथ एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाना है.
नैनी सैनी एयरपोर्ट से फिलहाल 42 सीटर एयरक्राफ्ट का संचालन हो रहा है, जो देहरादून-पिथौरागढ़-दिल्ली रूट पर चल रहा है. पिछले छह महीनों में इसमें अच्छा पैसेंजर लोड मिल रहा है. इस हवाई सेवा से सीमांत जिले के यात्रियों को देहरादून और दिल्ली तक तेज और सुविधाजनक हवाई संपर्क मिल रहा है. पिथौरागढ़ (नैनी सैनी) और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है.
-प्रतीक जैन, सीईओ, यूकाडा
उन्होंने कहा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को विस्तार के लिए जमीन चिन्हित कर उपलब्ध करा दी गई है. ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी (No Objection Certificate) के लिए आवेदन कर दिया है. ऐसे में पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद विस्तार कार्य शुरू होगा. विस्तार पूरा होने पर दोनों एयरपोर्टों पर बड़े विमानों के लैंडिंग और टेकऑफ की सुविधा संभव होगी. जिससे यात्री क्षमता बढ़ेगी और कनेक्टिविटी में सुधार भी आएगा.
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