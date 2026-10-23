पंतनगर एयरपोर्ट का जल्द होगा कायाकल्प, बड़े विमानों के लिए राह होगी आसान
जल्द ही हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा. जिसके लिए पूर्व में भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 10:52 AM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने की दिशा में पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है. करीब 387 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के तहत एयरपोर्ट का रनवे 3 हजार मीटर तक विस्तारित किया जाएगा और 8500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से विस्तारीकरण के लिए 524 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है, जिससे एयरपोर्ट के पास कुल भूमि बढ़कर 794 एकड़ हो गई है. फिलहाल परियोजना पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है. एयरपोर्ट प्रबंधन को उम्मीद है कि नवंबर में पर्यावरण क्लियरेंस मिलने के बाद निर्माण कार्य गति पकड़ेगा. विस्तारीकरण पूरा होने पर पंतनगर एयरपोर्ट पर बड़े यात्री विमानों के साथ कार्गो विमानों के संचालन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी.
बड़े विमानों के संचालन का रास्ता साफ: उत्तराखंड के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और व्यावसायिक क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण एक महत्वपूर्ण परियोजना है. लंबे समय से सीमित उड़ान सुविधाओं के कारण अपेक्षित विस्तार से वंचित रहे इस एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर काम चल रहा है. करीब 387 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के पूरा होने के बाद एयरपोर्ट की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और बड़े विमानों के संचालन का रास्ता भी साफ होगा.
व्यावसायिक गतिविधियों को लगेंगे पंख: पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक पवन कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना के तहत रनवे की लंबाई बढ़ाकर 3 हजार मीटर की जाएगी. इसके साथ ही 8500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नए टर्मिनल भवन का निर्माण प्रस्तावित है. इन सुविधाओं के विकसित होने से बड़े यात्री विमानों के उतरने और उड़ान भरने की संभावनाएं बढ़ेंगी. इसके अलावा कार्गो विमानों का संचालन भी संभव हो सकेगा, जिससे क्षेत्र में माल परिवहन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
विकसित होगा एयरपोर्ट: एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि की उपलब्धता एक अहम पहलू रही है. राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 524 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी है. इससे पहले एयरपोर्ट के पास लगभग 270 एकड़ भूमि उपलब्ध थी. नई भूमि मिलने के बाद एयरपोर्ट के लिए कुल उपलब्ध भूमि बढ़कर 794 एकड़ हो गई है. विस्तारीकरण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध होने से परियोजना को आगे बढ़ाने का आधार तैयार हो गया है. केंद्र सरकार की ओर से परियोजना के लिए 387 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जबकि राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण के माध्यम से इसमें सहयोग किया है. निर्माण कार्य की जिम्मेदारी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को सौंपी गई है.
पर्यावरणीय स्वीकृति का इंतजार: परियोजना के निर्माण कार्य में बारिश के कारण भी व्यवधान आया, जिससे काम की गति प्रभावित हुई. फिलहाल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है. एयरपोर्ट प्रबंधन को उम्मीद है कि नवंबर में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण से संबंधित आवश्यक मंजूरी मिल जाएगी. इसके बाद परियोजना से जुड़े निर्माण कार्य में तेजी आने की संभावना है. नवंबर के अंतिम सप्ताह में अवार्ड जारी होने के बाद विस्तारीकरण कार्य के गति पकड़ने की उम्मीद है. पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद निर्माण गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. हालांकि, परियोजना की वास्तविक प्रगति स्वीकृतियों और निर्माण कार्य की स्थिति पर निर्भर करेगी.
1960 में हुई थी एयरपोर्ट की स्थापना: पंतनगर एयरपोर्ट का इतिहास काफी पुराना है. पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर परिसर में स्थापित इस एयरपोर्ट की शुरुआत वर्ष 1960 में हुई थी. स्थापना के बाद से यह क्षेत्र के लोगों के लिए हवाई यात्रा का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है. हालांकि, पर्याप्त विस्तार और आधुनिक सुविधाओं के अभाव में यहां हवाई सेवाएं सीमित दायरे में ही संचालित होती रही हैं. अब विस्तारीकरण परियोजना के माध्यम से एयरपोर्ट की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की तैयारी है. रनवे की लंबाई बढ़ने और नए टर्मिनल के निर्माण से यात्री सुविधाओं में सुधार की संभावना है. बड़े विमानों के संचालन की क्षमता विकसित होने से भविष्य में हवाई सेवाओं के विस्तार के अवसर भी बढ़ सकते हैं.
औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को मिलेगा लाभ: पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा. कार्गो विमानों के संचालन की संभावनाएं बढ़ने से क्षेत्र के उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है. बेहतर हवाई संपर्क से कारोबार, निवेश और आवागमन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और व्यावसायिक यात्राओं के लिए भी बेहतर सुविधाएं विकसित हो सकती हैं.फिलहाल परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति अहम पड़ाव है. मंजूरी मिलने और निर्माण कार्य में तेजी आने के बाद पंतनगर एयरपोर्ट को नए स्वरूप में विकसित करने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा. 387 करोड़ रुपये की यह परियोजना पूरी होने पर एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने और उत्तराखंड की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
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