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पंतनगर एयरपोर्ट का जल्द होगा कायाकल्प, बड़े विमानों के लिए राह होगी आसान

पंतनगर एयरपोर्ट ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने की दिशा में पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है. करीब 387 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के तहत एयरपोर्ट का रनवे 3 हजार मीटर तक विस्तारित किया जाएगा और 8500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से विस्तारीकरण के लिए 524 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है, जिससे एयरपोर्ट के पास कुल भूमि बढ़कर 794 एकड़ हो गई है. फिलहाल परियोजना पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है. एयरपोर्ट प्रबंधन को उम्मीद है कि नवंबर में पर्यावरण क्लियरेंस मिलने के बाद निर्माण कार्य गति पकड़ेगा. विस्तारीकरण पूरा होने पर पंतनगर एयरपोर्ट पर बड़े यात्री विमानों के साथ कार्गो विमानों के संचालन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी.

बड़े विमानों के संचालन का रास्ता साफ: उत्तराखंड के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और व्यावसायिक क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण एक महत्वपूर्ण परियोजना है. लंबे समय से सीमित उड़ान सुविधाओं के कारण अपेक्षित विस्तार से वंचित रहे इस एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर काम चल रहा है. करीब 387 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के पूरा होने के बाद एयरपोर्ट की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और बड़े विमानों के संचालन का रास्ता भी साफ होगा.