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कुमाऊं के विकास को लगेगी नई उड़ान, ₹375.33 करोड़ से होगा पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार, बिना किसी विस्थापन के बढ़ेगा दायरा

पंतनगर एयरपोर्ट ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: कुमाऊं में स्थित पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के रास्ते की बड़ी बाधा दूर हो गई हैं. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी. यह निर्णय राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) की संस्तुति पर लिया गया. समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव का परीक्षण किया था. 3 नवंबर की बैठक देहरादून के गौरा देवी पर्यावरण भवन में हुई.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति का स्वागत करते हुए कहा, पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं के लिए ऐतिहासिक कदम है. 3,000 मीटर के रनवे पर बड़े विमान उतर सकेंगे. इससे पर्यटन, उद्योग और रोज़गार को नई गति मिलेगी, और आपदा के समय राहत कार्यों में भी मदद मिलेगी. इस विस्तार में किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा. पर्यावरण से जुड़ी सभी शर्तों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा. हम केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर इस कार्य को तय समय में पूरा कराएंगे.