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पंतनगर विश्वविद्यालय में मिलेगी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, गोवंश संवर्धन केंद्र भी होगा स्थापित

पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ शिवेंद्र कश्यप ने कहा आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में ड्रोन की भूमिका बढ़ेगी. खेतों के सर्वेक्षण, रसायनों के छिड़काव और अन्य कृषि कार्यों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है. पर्वतीय क्षेत्रों में भी ड्रोन तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है. इसके लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित ड्रोन पायलट उपलब्ध कराना जरूरी है. शिवेंद्र कश्यप ने बताया ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करने में डॉ. अजीत नैन, डॉ. अरविंद त्यागी और उनकी टीम की भूमिका रही है. केंद्र शीघ्र शुरू किए जाने की योजना है.

65 एकड़ में बनेगा गोवंश संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र: कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय ने ‘भारत रत्न नानाजी देशमुख गोवंश संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र’ स्थापित करने की योजना बनाई है. इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में करीब 65 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है. केंद्र का उद्देश्य गोवंश संरक्षण के साथ प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़े शोध को बढ़ावा देना है.

उन्होंने बताया कि केंद्र में गोबर और गोमूत्र के विभिन्न उपयोगों पर अनुसंधान किया जाएगा. शुरुआत में करीब 1,000 गोवंश के संरक्षण की योजना है, जिसे आगे बढ़ाकर 5,000 गोवंश तक करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही गोवंश आधारित विभिन्न प्रयोग और शोध किए जाएंगे. विश्वविद्यालय की ओर से जैविक ऊर्जा और गैस उत्पादन जैसी संभावनाओं पर भी काम करने की बात कही गई है.