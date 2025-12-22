ETV Bharat / state

पंथी नृत्य प्रतियोगिता का धमतरी में आयोजन, सिलेक्ट हुई टीम बेमेतरा में देगी प्रस्तुति

धमतरी: पंथी नृत्य परंपरा छत्तीसगढ़ सतनामी समाज से जुड़ी आध्यात्मिक लोक नृत्य परंपरा है. पंथी नृत्य के जरिए गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी न सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देते हैं, बल्कि समाज को मानवता की राह पर चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं. 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी जयंती पर प्रदेश भर में पंथी नृत्य का इसी मकसद से आयोजन किया जाता है. आयोजन के जरिए गुरुजी का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाता है.

पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन

सोमवार को आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन धमतरी जिले में किया गया. पंथी नृत्य प्रतियोगिता में 2 टीमें शामिल हुईं. दोनों टीमों का चयन बेमेतरा में होने वाले फाइनल के लिए किया गया. जिला स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता के आयोजन में सतनामी समाज से जुड़े कई गणमान्य लोग शामिल हुए. इस मौके पर आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त विमल साहू भी मौजूद रहे. आयुक्त विमल साहू ने बताया कि प्रतियोगिता में ज्ञानधारा पंथी नृत्य मोतीमपुर मगरलोड और जग के अंजोर पंथी नृत्य दल ग्राम करेठा धमतरी के दो टीम पहुंची थी. चयनित नृत्य दल 26 से 28 दिसंबर तक नवागढ़ बेमेतरा में अपनी प्रस्तुति देंगे.