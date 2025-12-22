ETV Bharat / state

पंथी नृत्य प्रतियोगिता का धमतरी में आयोजन, सिलेक्ट हुई टीम बेमेतरा में देगी प्रस्तुति

पंथी नृत्य प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर सतनामी समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे.

Panthi dance competition
आदिम जाति कल्याण विभाग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 9:25 PM IST

Updated : December 22, 2025 at 9:40 PM IST

धमतरी: पंथी नृत्य परंपरा छत्तीसगढ़ सतनामी समाज से जुड़ी आध्यात्मिक लोक नृत्य परंपरा है. पंथी नृत्य के जरिए गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी न सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देते हैं, बल्कि समाज को मानवता की राह पर चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं. 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी जयंती पर प्रदेश भर में पंथी नृत्य का इसी मकसद से आयोजन किया जाता है. आयोजन के जरिए गुरुजी का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाता है.

पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन

सोमवार को आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन धमतरी जिले में किया गया. पंथी नृत्य प्रतियोगिता में 2 टीमें शामिल हुईं. दोनों टीमों का चयन बेमेतरा में होने वाले फाइनल के लिए किया गया. जिला स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता के आयोजन में सतनामी समाज से जुड़े कई गणमान्य लोग शामिल हुए. इस मौके पर आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त विमल साहू भी मौजूद रहे. आयुक्त विमल साहू ने बताया कि प्रतियोगिता में ज्ञानधारा पंथी नृत्य मोतीमपुर मगरलोड और जग के अंजोर पंथी नृत्य दल ग्राम करेठा धमतरी के दो टीम पहुंची थी. चयनित नृत्य दल 26 से 28 दिसंबर तक नवागढ़ बेमेतरा में अपनी प्रस्तुति देंगे.

सिलेक्ट हुई टीम बेमेतरा में देगी प्रस्तुति (ETV Bharat)

18 दिसंबर के बाद राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. इससे पहले जिला स्तरीय में गुरु घासीदास लोककला महोत्सव पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर पंथी टोलियों का चयन कर राज्य में भेजा जाता है. इसी क्रम में धमतरी जिले के 2 पंथी टोली ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमे जग के अंजोर ग्राम करेठा प्रथम और ज्ञान धारा पंथी नृत्य मोतीमपुर मगरलोड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया. जो 26 से 28 दिसंबर को होने वाली राज्य स्तर पर नवागढ़ बेमेतरा में प्रस्तुति देंगे: विमल साहू, आयुक्त, आदिमजाति कल्याण विभाग

गुरु घासीदास बाबा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य

सतनामी समाज के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष विजय सोनवानी ने कहा, पंथी लोककला को बढ़ावा देने के लिए गुरु घासीदास बाबा के संदेश को आगे बढ़ाने, लोगों तक संदेश को पहचाने और प्रचार-प्रसार करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजन हर साल किया जाता है. सोनवानी ने कहा कि लोगों तक गुरु घासीदास बाबा का संदेश सार्थक रूप से नहीं पहुंच पाया है जिसको शासन की पहल है कि पंथी के माध्यम से उनके संदेशों को उनके बताये विचारों को जनमानस तक पहुंचा कर बाबा जी के संदेश को सार्थक बनाया जाए.

पंथी नृत्य परंपरा और सतनामी समाज से जुड़ी बड़ी बातें

  • यह सतनामी समुदाय (गुरु घासीदास के अनुयायियों) की प्रमुख सांस्कृतिक नृत्य परंपरा है.
  • गुरु घासीदास जी के उपदेशों, सामाजिक समानता और आध्यात्मिक संदेश (निर्गुण भक्ति) और मानवता का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य है.
  • गुरु घासीदास जी की जयंती 18 दिसंबर को मनाई जाती है.
  • पंथी नृत्य में नर्तक सफेद धोती, कमरबंद और घुंघरू पहनते हैं, सिर पर साफा बांधा जाता है.
  • मृदंग, झांझ (मंजीरा), ढोलक की धुन पर पंथी दल नाचते हैं
  • नृत्य और गीतों के जरिए मानवता का संदेश प्रचारित किया जाता है.
  • छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के मानने वालों की बड़ी संख्या है.
  • साय सरकार में सतनामी समाज से आने वाले गुरु खुशवंत साहेब को मंत्री भी बनाया गया है.

Last Updated : December 22, 2025 at 9:40 PM IST

संपादक की पसंद

