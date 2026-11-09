बूंदी में रातभर फेंसिंग में फंसकर छटपटाता रहा पैंथर, सुबह रणथम्भौर की टीम ने ऐसे बचाई जान
रेंजर अशोक मीणा बोले- पैंथर को स्वास्थ्य जांच के लिए पशु चिकित्सकों को सौंप दिया गया है.
Published : November 9, 2026 at 5:07 PM IST
बूंदी: रामगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल से निकला पैंथर खेत की सुरक्षा के लिए लगाई गई फेंसिंग में उलझ गया. बाहर निकलने के लिए उसने काफी देर तक छटपटाहट की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही. इस जद्दोजहद में उसके शरीर पर कई जगह चोटें भी आ गईं. रातभर फंसे रहने की सूचना पर आसपास के गांवों में फैली तो ग्रामीणों में दहशत फैल गई. बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. सूचना पर वन विभाग की टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया. बाद में रणथम्भौर से पहुंची विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला. प्राथमिक उपचार के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया.
इंद्रगढ़ रेंज के मोहनपुरा गांव में फंसा पैंथर: रेंजर अशोक मीणा ने बताया कि घटना रामगढ़ टाइगर रिजर्व की इंद्रगढ़ रेंज के मोहनपुरा गांव की है. रविवार देर रात पैंथर जंगल से निकलकर खेत की ओर जा रहा था. इसी दौरान खेत की बाड़ के लिए लगाई गई फेंसिंग में उसका शरीर फंस गया. पैंथर ने खुद को छुड़ाने के लिए कई बार जोर लगाया, लेकिन फेंसिंग में बुरी तरह उलझने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका. इस दौरान उसके शरीर पर कुछ जगह चोटें भी आईं. रात के अंधेरे में पैंथर की छटपटाहट के बीच वह पूरी रात फेंसिंग में फंसा रहा.
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रणथम्भौर से बुलाया गया रेस्क्यू दल: रेंजर अशोक मीणा ने बताया- सोमवार सुबह पैंथर के फेंसिंग में फंसे होने की सूचना मिलने पर इंद्रगढ़ रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचे. वन विभाग की टीम ने स्थिति का जायजा लिया और उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया. इसी बीच सवाई माधोपुर के रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. टीम आवश्यक संसाधनों के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद पैंथर को फेंसिंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. रेस्क्यू के बाद पैंथर को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पशु चिकित्सकों की टीम के सुपुर्द किया गया. उसके शरीर पर फेंसिंग में फंसने के दौरान आई चोटों को देखते हुए चिकित्सकीय जांच कराई जा रही है.
पैंथर को देखने उमड़े ग्रामीण, पुलिस ने संभाली स्थिति: पैंथर के फेंसिंग में फंसे होने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. रेस्क्यू में बाधा न आए, इसलिए इंद्रगढ़ तहसीलदार और थाना पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को घटनास्थल से दूर हटाया, ताकि रेस्क्यू टीम बिना बाधा के काम कर सके. रेंजर ने बताया कि पूरा क्षेत्र रामगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है. पैंथर को जंगल में छोड़ने या कोटा चिड़ियाघर भेजने का निर्णय उच्च अधिकारियों की ओर से लिया जाएगा.
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