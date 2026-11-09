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बूंदी में रातभर फेंसिंग में फंसकर छटपटाता रहा पैंथर, सुबह रणथम्भौर की टीम ने ऐसे बचाई जान

खेत की फेंसिंग में फंसा पैंथर ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: रामगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल से निकला पैंथर खेत की सुरक्षा के लिए लगाई गई फेंसिंग में उलझ गया. बाहर निकलने के लिए उसने काफी देर तक छटपटाहट की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही. इस जद्दोजहद में उसके शरीर पर कई जगह चोटें भी आ गईं. रातभर फंसे रहने की सूचना पर आसपास के गांवों में फैली तो ग्रामीणों में दहशत फैल गई. बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. सूचना पर वन विभाग की टीम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया. बाद में रणथम्भौर से पहुंची विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला. प्राथमिक उपचार के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया.