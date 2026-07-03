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जाशमा गांव के पास तारबंदी में फंसा पैंथर, ट्रेंकुलाइज कर निकालने की है प्लानिंग

चित्तौड़गढ़: जिले के जाशमा क्षेत्र के ढाणी गांव में गुरुवार शाम एक पैंथर खेत की तारबंदी में फंस गया. पैंथर की दहाड़ सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है. वन विभाग की ओर से पैंथर को ट्रेंकुलाइज कर के तारबंदी से निकाला जाएगा. फिलहाल लोगों को पैंथर से दूर रहने को कहा गया है. कपासन वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है.

उपवन संरक्षक चित्तौड़गढ़ राहुल झांझडिया ने बताया कि जाशमा-ढाणी गांव में खेतों को मवेशियों और रोजड़े से बचाने के लिए तारबंदी की हुई है. शुक्रवार शाम को एक पैंथर इसी तारबंदी में फंस गया. इसकी दहाड़ सुन कर ग्रामीण मौके पर पहुंचे. दूर से ही पैंथर दिखाई दिया, तो कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. पैंथर का पैर और पेट तार में लिपटा हुआ है. पैंथर के फंसने की सूचना पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.