जाशमा गांव के पास तारबंदी में फंसा पैंथर, ट्रेंकुलाइज कर निकालने की है प्लानिंग
कपासन वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. वन विभाग का कहना है कि पैंथर को ट्रेंकुलाइज कर निकाला जाएगा.
Published : July 3, 2026 at 8:41 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के जाशमा क्षेत्र के ढाणी गांव में गुरुवार शाम एक पैंथर खेत की तारबंदी में फंस गया. पैंथर की दहाड़ सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है. वन विभाग की ओर से पैंथर को ट्रेंकुलाइज कर के तारबंदी से निकाला जाएगा. फिलहाल लोगों को पैंथर से दूर रहने को कहा गया है. कपासन वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है.
उपवन संरक्षक चित्तौड़गढ़ राहुल झांझडिया ने बताया कि जाशमा-ढाणी गांव में खेतों को मवेशियों और रोजड़े से बचाने के लिए तारबंदी की हुई है. शुक्रवार शाम को एक पैंथर इसी तारबंदी में फंस गया. इसकी दहाड़ सुन कर ग्रामीण मौके पर पहुंचे. दूर से ही पैंथर दिखाई दिया, तो कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. पैंथर का पैर और पेट तार में लिपटा हुआ है. पैंथर के फंसने की सूचना पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
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उपवन संरक्षक राहुल झांझडिया ने बताया कि अनूपपुरा ग्राम पंचायत के ढाणी गांव में पैंथर के तारबंदी में फंसने की सूचना थी. सूचना के बाद जिला मुख्यालय से टीम को मौके पर रवाना किया गया है. पैंथर को ट्रेंकुलाइज कर के तारबंदी से निकाला जाएगा. फिलहाल कपासन वन क्षेत्र की टीम मौके पर पहुंच गई है. टीम ने लोगों को पैंथर से दूर रहने की हिदायत दी है. टीम के पहुंचने पर रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा.