झालावाड़ में पकड़ा गया खूंखार पैंथर, तीन लोगों पर कर चुका था हमला

पैंथर को वन विभाग की टीम ने ट्रेंकुलाइज कर फिर से वन क्षेत्र में छोड़ दिया है.

झालावाड़ में पकड़ा गया खूंखार पैंथर
झालावाड़ में पकड़ा गया खूंखार पैंथर (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 11:13 AM IST

झालावाड़ : जिले के रूंडलाव क्षेत्र में पहुंचे खूंखार पैंथर को सोमवार रात वन विभाग की टीम की ओर से ट्रेंकुलाइज कर फिर से वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया. पैंथर ने सोमवार को रुंडलाव क्षेत्र में दिनभर आतंक मचाया और तीन लोगों को हमला कर जख्मी कर दिया. पहला हमला खेत पर रखवाली कर रहे किसान राधेश्याम पर हुआ, जिसे बाद में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बाद में पैंथर ने गांव के ही दो अन्य युवकों पर हमला कर उन्हें भी जख्मी कर दिया था, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. क्षेत्र में दिनभर पैंथर का मूवमेंट बने रहने के कारण पुरुषों और महिलाओं सहित बच्चों में काफी दशहत फैली रही. फिलहाल, पैंथर को पकड़े जाने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

डीएफओ सागर पंवार ने बताया कि सोमवार रात रुंडलाव क्षेत्र में घुसे पैंथर को वन विभाग की टीम ने ट्रेंकुलाइज कर फिर से वन क्षेत्र में छोड़ दिया है. पैंथर ने रूंडलाव में 3 ग्रामीणों राधेश्याम, रविन्द्र, हरिसिंह पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया था. सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे थे. कोटा से भी विशेष टीम बुलाई गई थी, जिन्होंने ड्रोन की मदद से क्षेत्र में पैंथर की तलाश की. क्षेत्र में गेहूं की फसल बड़ी होने के कारण पैंथर खेतों में छिपा हुआ था.

कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रेंकुलाइज किया गया. पकड़ा गया पैंथर नर श्रेणी का है, जिसकी उम्र करीब 5 से 6 वर्ष है. यह पूरी तरह से वयस्क पैंथर था. पैंथर का जीवनकाल करीब 10 से 12 वर्ष होता है. फॉरेस्ट और ग्रामीण इलाके के बॉर्डर पर अक्सर पैंथर मूवमेंट करते हैं. गांव में पैंथर को आसानी से शिकार मिल जाता है. संभवतः पैंथर आसान शिकार के लिए क्षेत्र में पहुंचा था, जहां फसलों की आड़ में शिकार का इंतजार कर रहा था.

झालावाड़ में पकड़ा गया खूंखार पैंथर
