झालावाड़ में पकड़ा गया खूंखार पैंथर, तीन लोगों पर कर चुका था हमला

झालावाड़ में पकड़ा गया खूंखार पैंथर ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़ : जिले के रूंडलाव क्षेत्र में पहुंचे खूंखार पैंथर को सोमवार रात वन विभाग की टीम की ओर से ट्रेंकुलाइज कर फिर से वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया. पैंथर ने सोमवार को रुंडलाव क्षेत्र में दिनभर आतंक मचाया और तीन लोगों को हमला कर जख्मी कर दिया. पहला हमला खेत पर रखवाली कर रहे किसान राधेश्याम पर हुआ, जिसे बाद में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में पैंथर ने गांव के ही दो अन्य युवकों पर हमला कर उन्हें भी जख्मी कर दिया था, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. क्षेत्र में दिनभर पैंथर का मूवमेंट बने रहने के कारण पुरुषों और महिलाओं सहित बच्चों में काफी दशहत फैली रही. फिलहाल, पैंथर को पकड़े जाने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. पढ़ें. झालावाड़ में दहशत ! खेत पर रखवाली कर रहे किसान पर पैंथर ने किया हमला