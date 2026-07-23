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बूंदी में हाईवे के पास दिखा पैंथर: टाइगर समझकर उमड़ी भीड़, रेंजर ने किया खुलासा

रेंजर ने बताया कि यह इलाका बाघिन आरवीटी-8 की टेरिटरी है. जब वह यहां से मूव करती है तो पैंथर खुले में आ जाता है.

Panther spotted In Bundi
आबादी के नजदीक पेड़ पर बैठा पैंथर. (ETV Bharat Bundi (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 11:21 AM IST

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बूंदी: शहर के पुराने नेशनल हाईवे से महज 50 मीटर की दूरी पर एक विशालकाय वन्यजीव दिखाई देने की सूचना ने गुरुवार सुबह पूरे शहर में सनसनी फैला दी. किसी ने उसे टाइगर बताया तो किसी ने बाघिन होने का दावा किया. सूचना सोशल मीडिया के जरिए फैलते ही सैकड़ों लोग नागपाश गणेश मंदिर के ऊपर चुंगी नाका स्थित पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े. वहां कई लोगों ने दूर से वीडियो और तस्वीरें भी मोबाइल में कैद कर लीं. सूचना मिलते ही रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की टीम बूंदी रेंजर सुमित कनोजिया के नेतृत्व में मौके पर पहुंची. वन विभाग ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और भीड़ को सुरक्षित दूरी पर रहने की हिदायत दी. बड़ी संख्या में जमा लोगों को वनकर्मियों ने समझाकर हटाया, ताकि वन्यजीव घबराकर आबादी की ओर न बढ़े.

टाइगर की सूचना, निकला पैंथर: घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद रेंजर सुमित कनोजिया ने बताया कि पहाड़ी पर बैठा वन्यजीव बाघिन नहीं, बल्कि पैंथर था. रेंजर ने बताया कि वन्यजीव सड़क से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन सड़क और जंगल के बीच करीब छह फीट ऊंची सुरक्षा दीवार बनी हुई है. ऐसे में उसके सड़क पर आने की संभावना नहीं थी. कुछ देर तक पैंथर पहाड़ी पर बैठा रहा. बाद में वह नीचे उतरा, लेकिन भीड़ और हलचल देखकर फिर ऊपर चढ़ गया और जंगल की ओर निकल गया. इससे किसी प्रकार की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से आसपास के जंगलों में बाघ और पैंथर की गतिविधियां बढ़ी हैं. इसी वजह से टाइगर दिखने की सूचना पर लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए.

पढ़ें: शिकार की तलाश में शराब की दुकान में घुसा पैंथर, 3 को किया घायल, 5 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू

RVT-8 के इलाके में पैंथर की मौजूदगी से बढ़ा रोमांच: रेंजर कनोजिया ने बताया कि यह पूरा क्षेत्र बाघिन आरवीटी-8 की टेरिटरी है. बाघिन का कालदा के जंगल और इस इलाके के बीच नियमित मूवमेंट रहता है. पिछले 8 महीने से बाघिन इसी वन क्षेत्र में सक्रिय है. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में पैंथर भी मौजूद हैं. जब बाघिन अपने टेरिटरी के दूसरे हिस्से, विशेषकर कालदा के जंगल की ओर रहती है, तब पैंथर अपेक्षाकृत खुले हिस्सों तक आ जाते हैं. गुरुवार को बाघिन का मूवमेंट इस क्षेत्र में नहीं था, इसलिए पैंथर पहाड़ी के निचले हिस्से तक पहुंच गया. इससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी और उसे टाइगर समझ लिया गया. रेंजर ने लोगों से अपील की कि यदि कोई वन्यजीव दिखाई दे तो उसके पास न जाएं, भीड़ न लगाएं और शोर न मचाएं.

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RAMGARH TIGER RESERVE
PANTHER SPOTTED NEAR HIGHWAY
TIGER TERRITORY IN RVTR
PANTHER SPOTTED IN BUNDI

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