ETV Bharat / state

बूंदी में हाईवे के पास दिखा पैंथर: टाइगर समझकर उमड़ी भीड़, रेंजर ने किया खुलासा

बूंदी: शहर के पुराने नेशनल हाईवे से महज 50 मीटर की दूरी पर एक विशालकाय वन्यजीव दिखाई देने की सूचना ने गुरुवार सुबह पूरे शहर में सनसनी फैला दी. किसी ने उसे टाइगर बताया तो किसी ने बाघिन होने का दावा किया. सूचना सोशल मीडिया के जरिए फैलते ही सैकड़ों लोग नागपाश गणेश मंदिर के ऊपर चुंगी नाका स्थित पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े. वहां कई लोगों ने दूर से वीडियो और तस्वीरें भी मोबाइल में कैद कर लीं. सूचना मिलते ही रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की टीम बूंदी रेंजर सुमित कनोजिया के नेतृत्व में मौके पर पहुंची. वन विभाग ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और भीड़ को सुरक्षित दूरी पर रहने की हिदायत दी. बड़ी संख्या में जमा लोगों को वनकर्मियों ने समझाकर हटाया, ताकि वन्यजीव घबराकर आबादी की ओर न बढ़े.

टाइगर की सूचना, निकला पैंथर: घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद रेंजर सुमित कनोजिया ने बताया कि पहाड़ी पर बैठा वन्यजीव बाघिन नहीं, बल्कि पैंथर था. रेंजर ने बताया कि वन्यजीव सड़क से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन सड़क और जंगल के बीच करीब छह फीट ऊंची सुरक्षा दीवार बनी हुई है. ऐसे में उसके सड़क पर आने की संभावना नहीं थी. कुछ देर तक पैंथर पहाड़ी पर बैठा रहा. बाद में वह नीचे उतरा, लेकिन भीड़ और हलचल देखकर फिर ऊपर चढ़ गया और जंगल की ओर निकल गया. इससे किसी प्रकार की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से आसपास के जंगलों में बाघ और पैंथर की गतिविधियां बढ़ी हैं. इसी वजह से टाइगर दिखने की सूचना पर लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए.