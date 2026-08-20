राजसमंद शहर में घर के दरवाजे पर बैठा था पैंथर, डॉग के दौड़ते ही भागा
सूचना मिलते ही वनविभाग की टीम ने पैंथर की तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिला. अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की.
Published : August 20, 2026 at 7:30 PM IST
राजसमंद: शहर की महावीर नगर कॉलोनी में गुरुवार अलसुबह एक घर के बरामदे में पैंथर बैठा मिला. महिला ने दरवाजा खोला तो पैंथर देख चीख पड़ी. पड़ोसी का जर्मन शेफर्ड डॉग भौंकते हुए दौड़ा तो पैंथर तालेड़ी नदी की तरफ भाग गया. पूरा घटनाक्रम CCTV में कैद हो गया.सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दी है और विशेष गश्ती टीम तैनात कर दी है.
वन विभाग के रेंजर सत्यानंद गरासिया ने बताया कि महावीर नगर कॉलोनी के एक घर के दरवाजे के बाहर परिसर में पैंथर आकर बैठ गया था. सुबह महिला घर से बाहर निकली तो पैंथर को देखकर चीख पड़ी. आसपास के लोग दौड़कर आए. इसी दौरान पड़ोसी भंवरसिंह चुंडावत का जर्मन शेफर्ड डॉग भी भौंकते हुए पैंथर के पीछे दौड़ पड़ा. भागते हुए पैंथर तालेड़ी नदी की झाड़ियों में ओझल हो गया. महावीर कॉलोनी के अक्षय शर्मा ने बताया कि पैंथर एक सूने मकान में दुबका था. सबसे पहले महिला की नजर उस पर पड़ी.
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वन विभाग की टीम ने किया सर्च, इलाके में अलर्ट: घटना की सूचना पर रेंजर सत्यानंद गरासिया, वन रक्षक अटल, योगेंद्र, पन्नालाल कुमावत सहित रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पैंथर की तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिला. वन विभाग के अधिकारियों ने महावीर नगर के अलावा सुशील नगर, 100 फीट रोड, धोइंदा, जावद और किशोर नगर से रामेश्वर महादेव रोड तक की कॉलोनियों के लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. लोगों को अकेले सुनसान इलाकों में न जाने और पैंथर दिखने पर उसके पास न जाकर वन विभाग को सूचना देने की सलाह दी गई है.
पहले भी दिख चुका है पैंथर: राजसमंद शहर के नौचोकी पाल के सामने अन्नपूर्णा माता मंदिर की पहाड़ी पर पैंथर के विचरण की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं. इसके अलावा JK कॉलोनी, JK सर्कल और धोइंदा क्षेत्र में भी पैंथर देखा जा चुका है. घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में दहशत है.