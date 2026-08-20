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राजसमंद शहर में घर के दरवाजे पर बैठा था पैंथर, डॉग के दौड़ते ही भागा

पैंथर के पीछे दौड़ा डॉग ( ETV Bharat Rajasmand )

राजसमंद: शहर की महावीर नगर कॉलोनी में गुरुवार अलसुबह एक घर के बरामदे में पैंथर बैठा मिला. महिला ने दरवाजा खोला तो पैंथर देख चीख पड़ी. पड़ोसी का जर्मन शेफर्ड डॉग भौंकते हुए दौड़ा तो पैंथर तालेड़ी नदी की तरफ भाग गया. पूरा घटनाक्रम CCTV में कैद हो गया.सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दी है और विशेष गश्ती टीम तैनात कर दी है. वन विभाग के रेंजर सत्यानंद गरासिया ने बताया कि महावीर नगर कॉलोनी के एक घर के दरवाजे के बाहर परिसर में पैंथर आकर बैठ गया था. सुबह महिला घर से बाहर निकली तो पैंथर को देखकर चीख पड़ी. आसपास के लोग दौड़कर आए. इसी दौरान पड़ोसी भंवरसिंह चुंडावत का जर्मन शेफर्ड डॉग भी भौंकते हुए पैंथर के पीछे दौड़ पड़ा. भागते हुए पैंथर तालेड़ी नदी की झाड़ियों में ओझल हो गया. महावीर कॉलोनी के अक्षय शर्मा ने बताया कि पैंथर एक सूने मकान में दुबका था. सबसे पहले महिला की नजर उस पर पड़ी. राजसमंद में दिखा पैंथर (ETV Bharat Rajasmand)