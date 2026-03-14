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कोटा की चंबल कॉलोनी में पैंथर की दस्तक से दहशत, वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

​कोटा : शिक्षा नगरी कोटा में एक बार फिर पैंथर (तेंदुए) की मौजूदगी ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. शहर के व्यस्त आर्मी एरिया से सटी माला रोड स्थित चंबल कॉलोनी में शुक्रवार देर रात पैंथर का मूवमेंट देखा गया. रिहायशी इलाके में वन्यजीव की इस सक्रियता का एक वीडियो सामने आने के बाद इलाके में डर का माहौल है.

​महिलाओं ने बनाया पैंथर का वीडियो : स्थानीय निवासी तरुण ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात की है. चंबल कॉलोनी के जी-20 क्वार्टर के पास कुछ महिलाएं मौजूद थीं, तभी उन्हें खाली पड़े खंडहरनुमा क्वार्टर्स के पास एक पैंथर दिखाई दिया. महिलाओं ने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया. वीडियो में पैंथर साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिससे इलाके में उसकी मौजूदगी की पुष्टि हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी कई बार पैंथर देखा जा चुका है.

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​वन विभाग की 12 घंटे से घेराबंदी : सूचना मिलते ही वन विभाग की लाडपुरा रेंज के रेंजर इंद्रेश यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. विभाग की टीम पिछले 12 घंटों से लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रही है. पगमार्क और वन कार्मिक को सीधी साइटिंग के संबंध रेंजर इंद्रेश कुमार का कहना है कि अधिकांश एरिया का पक्का है व सड़क बनी हुई है. कॉलोनी का अधिकांश हिस्सा पक्का होने और सड़कें बनी होने के कारण पैंथर के पगमार्क (पदचिह्न) ढूंढने में मुश्किल आ रही है. रेंजर यादव ने बताया कि कॉलोनी के पीछे झाड़ियों का एक बड़ा हिस्सा है, जो वन्यजीवों के छिपने के लिए मुफीद जगह है. घनी झाड़ियों के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी चुनौतियां आ रही हैं.