चूरू में एक माह से विचरण कर रहा पैंथर पकड़ा गया, एक रात में 60 किलोमीटर तक करता था मूवमेंट

तीन रेंज की टीम लगातार निगरानी कर रही थी. जिले के विभिन्न गांवों से पैंथर की आवाजाही की खबरों के बीच जिला प्रशासन भी मॉनिटरिंग कर रहा था. मंगलवार को टीम को पैंथर मोलीसर के सरसों के खेत में मिला, जिसे टीम ने सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज कर बचाया और चूरू के नेचर पार्क ले आई.

चूरू: जिले में एक माह से आतंक मचा रहे पैंथर को वन विभाग की टीम ने मंगलवार को पकड़ लिया. विभाग की जयपुर से आई विशेष टीम ने मोलीसर छोटा गांव से पकड़ा. क्षेत्रीय वन अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि चूरू के धोधलिया गांव में तीन लोगों पर पैंथर के हमले के बाद से ही वन विभाग की टीम उसकी हरकतों पर नजर बनाए हुए थी.

एक रात में 40 से 60 किलोमीटर का करता है मूवमेंट: क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि पिछले एक माह में दो पैंथरों को बचाया गया है. एक सीकर के लक्ष्मणगढ़ में और दूसरा अब चूरू में. उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पैंथर एक रात में 40 से 50 किलोमीटर का मूवमेंट कर सकता है. ऐसे में वर्तमान में चूरू में किसी अन्य पैंथर के होने की संभावना नहीं के बराबर है. फिर भी, चूरू वन विभाग की टीम लगातार निगरानी जारी रखे हुए है.

टीम में ये रहे मौजूद: डीएफओ भवानी सिंह के नेतृत्व में जयपुर से आई ट्रैंकुलाइज टीम में डॉ. अशोक तंवर, चूरू एसीएफ मनीष कुमार पूनिया, रेंजर पवन शर्मा, वनपाल जोगेंद्र सिंह, वनपाल विक्रम सिंह, रघुवीर सिंह और इंद्रजीत थे. इनके साथ फतेहपुर वन विभाग के रेंजर नरेंद्र सिंह, लक्ष्मणगढ़ वन विभाग की रेंजर दुर्गा हुड्डा, वन रक्षक गजेंद्र सिंह, अफजल खां, आकील हुसैन, सुरेश कुमार और दयाल सिंह की टीम थी. दोनों टीमों ने समन्वय स्थापित करते हुए मंगलवार शाम करीब साढ़े चार से पांच बजे के बीच पैंथर को पकड़ लिया.