ETV Bharat / state

दो दिनों से दहशत मचाने वाला पैंथर 40 फीट गहरे कुएं में गिरा, हाई-रिस्क रेस्क्यू के बाद भी नहीं बची जान

दहशत का पर्याय बना पैंथर 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया. वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी.

हाई-रिस्क रेस्क्यू के बाद भी नहीं बची जान
हाई-रिस्क रेस्क्यू के बाद भी नहीं बची जान (फोटो सोर्स-चित्तौड़गढ़ वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 8:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़ : जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र के अमोलिया गांव में पिछले दो दिनों से ग्रामीणों के लिए दहशत का पर्याय बना एक पैंथर रविवार रात को एक 40 फीट गहरे खुले कुएं में गिरा हुआ मिला. इस पैंथर ने पिछले कुछ दिनों में कई मवेशियों पर हमला कर ग्रामीणों में भारी भय पैदा कर दिया था. वन विभाग और चित्तौड़गढ़ वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति की टीम ने रात के अंधेरे में बेहद जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पैंथर को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

पैंथर के शव का वन विभाग की ओर से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के मनीष तिवारी ने बताया कि गंगरार उपखंड के अमोलिया गांव व आस पास के क्षेत्रों में पैंथर कई मवेशियों पर हमला कर चुका था. ग्रामीणों के अनुसार पैंथर ने पिछले दो दिनों में कई मवेशियों पर हमला किया था. सूचना पर वन सुरक्षा टीम तथा वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति की संयुक्त टीम दो दिन से तलाश और ट्रैकिंग कर रही थी, लेकिन पैंथर हाथ नहीं लगा. रविवार रात करीब 8 बजे ग्रामीणों ने फिर पैंथर दिखने की सूचना दी. इस पर टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि पैंथर गांव के एक 40 फीट गहरे खुले कुएं में गिरा हुआ है. इस पर राजस्थान ग्रामीण बैंक के कर्मचारी पीयूष कांबले सावधानी से कुएं में उतरे. निरीक्षण में पैंथर में कोई हरकत नहीं दिखी, जिससे उसके मृत होने की आशंका हुई.

इसे भी पढे़ं: Alwar Panther Attack : हमले में तीन लोग घायल, वन विभाग व पुलिस की टीम कर रही रेस्क्यू का प्रयास...

जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन : इसके बाद पीयूष कांबले, मुबारिक खान और वन सुरक्षा टीम ने सूझबूझ से रणनीति बनाई. सभी सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए पीयूष दोबारा कुएं में उतरे और टीम के सहयोग से पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन बाहर लाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. ​शव को पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके. उपवन संरक्षक राहुल झांझडिया के निर्देशन में चले इस चुनौतीपूर्ण अभियान में वन सुरक्षा टीम के नाथू सिंह, गजराज सिंह सहित समिति के पीयूष कांबले, मुबारिक खान, राम कुमार साहू और राहुल वानखेड़े शामिल रहे. समिति ने वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और रेस्क्यू टीम का आभार जताया.

TAGGED:

PANTHER FALLS INTO WELL
PANTHER DIES IN WELL
AMOLIYA VILLAGE GANGARAR
कुएं में गिरा पैंथर
​CHITTORGARH PANTHER RESCUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.