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दो दिनों से दहशत मचाने वाला पैंथर 40 फीट गहरे कुएं में गिरा, हाई-रिस्क रेस्क्यू के बाद भी नहीं बची जान

चित्तौड़गढ़ : जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र के अमोलिया गांव में पिछले दो दिनों से ग्रामीणों के लिए दहशत का पर्याय बना एक पैंथर रविवार रात को एक 40 फीट गहरे खुले कुएं में गिरा हुआ मिला. इस पैंथर ने पिछले कुछ दिनों में कई मवेशियों पर हमला कर ग्रामीणों में भारी भय पैदा कर दिया था. वन विभाग और चित्तौड़गढ़ वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति की टीम ने रात के अंधेरे में बेहद जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पैंथर को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

पैंथर के शव का वन विभाग की ओर से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. चित्तौड़गढ़ वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के मनीष तिवारी ने बताया कि गंगरार उपखंड के अमोलिया गांव व आस पास के क्षेत्रों में पैंथर कई मवेशियों पर हमला कर चुका था. ग्रामीणों के अनुसार पैंथर ने पिछले दो दिनों में कई मवेशियों पर हमला किया था. सूचना पर वन सुरक्षा टीम तथा वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति की संयुक्त टीम दो दिन से तलाश और ट्रैकिंग कर रही थी, लेकिन पैंथर हाथ नहीं लगा. रविवार रात करीब 8 बजे ग्रामीणों ने फिर पैंथर दिखने की सूचना दी. इस पर टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि पैंथर गांव के एक 40 फीट गहरे खुले कुएं में गिरा हुआ है. इस पर राजस्थान ग्रामीण बैंक के कर्मचारी पीयूष कांबले सावधानी से कुएं में उतरे. निरीक्षण में पैंथर में कोई हरकत नहीं दिखी, जिससे उसके मृत होने की आशंका हुई.