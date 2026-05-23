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राजगढ़ में दहशत: देर रात पैंथर ने घर में घुसकर किया डॉग का शिकार, 16 मिनट का संघर्ष कैमरे में कैद

सुबह मौके पर मौजूद महिलाएं व बच्चे ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के राजगढ़ कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र स्थित शेखा की बगीची के पास बने एक मकान में देर रात एक पैंथर ने पालतू श्वान पर हमला कर दिया और उसे अपने साथ ले गया. यह घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. परिजनों को घटना का पता सुबह उठने पर लगा, जब खेत के मैदान में पालतू श्वान का सिर पड़ा हुआ मिला. आबादी क्षेत्र में पैंथर की आहट से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. पीड़ित परिवार ने इस घटना से वन विभाग को अवगत कराया. यह क्षेत्र पहाड़ी है, जहां आए दिन वन्यजीवों की मूवमेंट रहती है, जिसके चलते लोगों में भय बना रहता है. पीड़ित विश्राम मीणा ने बताया कि शुक्रवार देर रात डेढ़ बजे उनके घर की बाउंड्री फांदकर एक बघेरा (पैंथर) अंदर आ गया और उनके पालतू श्वान पर हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि पैंथर और श्वान के बीच करीब 16 मिनट तक संघर्ष चला. इसके बाद पैंथर ने श्वान के शरीर को सिर से अलग कर दिया और उसे अपने साथ जंगल की ओर ले गया. उन्होंने बताया कि घटना का पता उन्हें सुबह उठने पर लगा, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग को सूचना दी. विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. श्ववान का शिकार का सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat Alwar)