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Movement of Panther: 7 दिन में बघेरे के 2 हमले, कोठिया में बकरी, खोहरी में बछड़े का शिकार

बानसूर के खोहरी इलाके में पिछले सात-आठ दिन से बघेरे का मूवमेंट है. वनविभाग ने अभी तक इसका रेस्क्यू नहीं किया है.

Panther Movement In Bansoor
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 3:11 PM IST

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बानसूर (कोटपूतली): क्षेत्र के ग्राम खोहरी में बघेरे की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है. देर रात बघेरा आबादी क्षेत्र तक पहुंच गया और एक किसान बाबूलाल स्वामी के घर में मादा बघेरा दो शावकों के साथ घुसकर गाय के बछड़े पर हमला कर दिया. हमले में बछड़े की मौत हो गई. घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई और लोगों ने रातभर हाथों में लाठी और टॉर्च लेकर सतर्कता बरती, पूरे गांव में पहरा दिया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन विभाग के कर्मचारी एक दूसरी रेंज का हवाला देकर टालते रहे. अंत में सरिस्का बफर जोन के ताल वृक्ष रेंज अधिकारी घटनास्थल पहुंचे.

ग्रामीण अमीचंद यादव ने बताया कि घटना के अगले दिन भी बघेरा गांव के आसपास खेतों में घूमता दिखाई दिया. इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. इस दौरान पूरण स्वामी, राजेन्द्र यादव, विकास यादव, दिलीप स्वामी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया. वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने तथा अकेले खेतों में नहीं जाने की अपील की है.

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कई दिनों से था बघेरे का मूवमेंट: ग्रामीणों का कहना था कि बघेरा पिछले कई दिनों से क्षेत्र में दिखाई दे रहा है. करीब 7-8 दिन पहले पड़ोसी कोठिया गांव में भी बघेरे ने एक बकरी पर हमला कर दिया था. लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से मांग की है कि बघेरे को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाए, ताकि किसी बड़े हादसे की आशंका को टाला जा सके और क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

एक दूसरे पर टालते रहे वनकर्मी: इस घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी. सरिस्का वन विभाग के अधिकारी बहरोड़ रेंज में होने का हवाला देते रहे, दोनों ओर से एक-दूसरे के क्षेत्र में होने का हवाला देते रहे. आखिरकार सरिस्का बफर जोन के ताल वृक्ष रेंज अधिकारी घटनास्थल पहुंचे. उसके बाद ग्रामीणों से अपील की कि खेतों-जंगल में अकेले न जाएं, समय से पहले वापस लौटें और पैंथर की मूवमेंट होने पर तुरंत वन विभाग की टीम को सूचना दें.

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PANTHERS TWO ATTACKS IN 7 DAYS
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