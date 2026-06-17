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Movement of Panther: 7 दिन में बघेरे के 2 हमले, कोठिया में बकरी, खोहरी में बछड़े का शिकार

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat File Photo )

बानसूर (कोटपूतली): क्षेत्र के ग्राम खोहरी में बघेरे की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है. देर रात बघेरा आबादी क्षेत्र तक पहुंच गया और एक किसान बाबूलाल स्वामी के घर में मादा बघेरा दो शावकों के साथ घुसकर गाय के बछड़े पर हमला कर दिया. हमले में बछड़े की मौत हो गई. घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई और लोगों ने रातभर हाथों में लाठी और टॉर्च लेकर सतर्कता बरती, पूरे गांव में पहरा दिया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन विभाग के कर्मचारी एक दूसरी रेंज का हवाला देकर टालते रहे. अंत में सरिस्का बफर जोन के ताल वृक्ष रेंज अधिकारी घटनास्थल पहुंचे. ग्रामीण अमीचंद यादव ने बताया कि घटना के अगले दिन भी बघेरा गांव के आसपास खेतों में घूमता दिखाई दिया. इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. इस दौरान पूरण स्वामी, राजेन्द्र यादव, विकास यादव, दिलीप स्वामी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया. वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने तथा अकेले खेतों में नहीं जाने की अपील की है. पढ़ें: मेहंदीपुर बालाजी में बघेरे का आतंक, डर के कारण किसान नहीं जा रहे खेत, 4 श्वानों का कर चुका शिकार