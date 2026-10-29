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बूंदी: बीजासन माता मंदिर की सीढ़ियों पर पैंथर का मूवमेंट, शिकार करते हुए CCTV में कैद हुआ

पैंथर का मूवमेंट ( Snapshot - CCTV footage )

बूंदी : जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल इंदरगढ़ स्थित बीजासन माता मंदिर की पहाड़ियों में पैंथर की लगातार आवाजाही अब श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है. मंगलवार रात पहाड़ी से उतरकर मंदिर परिसर में पहुंचे पैंथर ने सीढ़ियों पर मौजूद बकरी का शिकार कर लिया. वन्यजीव के हमले का यह पूरा घटनाक्रम मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. घटना के बाद मंदिर क्षेत्र में पैंथर की मौजूदगी को लेकर एक बार फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग उठने लगी है. मंदिर समिति ने जिला प्रशासन से क्षेत्र में फेंसिंग करवाने की मांग की है.

मंदिर समिति अध्यक्ष हरीश योगी ने बताया कि बीजासन माता मंदिर का क्षेत्र जंगल और पहाड़ियों से सटा हुआ है. ऐसे में यहां अक्सर पैंथर का मूवमेंट बना रहता है. देर रात एक पैंथर पहाड़ी से नीचे उतरकर मंदिर परिसर में पहुंचा. यहां सीढ़ियों पर मौजूद बकरी को देखते ही पैंथर ने उस पर झपट्टा मार दिया और शिकार कर लिया. मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पैंथर की आवाजाही और बकरी पर हमला करने का घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया. क्षेत्र में एक से अधिक पैंथर की मौजूदगी बनी हुई है. रात के समय वन्यजीव मंदिर परिसर तक पहुंच रहे हैं. मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे में पैंथर का मंदिर परिसर तक पहुंचना श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है.