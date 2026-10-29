बूंदी: बीजासन माता मंदिर की सीढ़ियों पर पैंथर का मूवमेंट, शिकार करते हुए CCTV में कैद हुआ
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर में दर्शन के समय में परिवर्तन किया गया है.
Published : October 29, 2026 at 11:12 AM IST
बूंदी : जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल इंदरगढ़ स्थित बीजासन माता मंदिर की पहाड़ियों में पैंथर की लगातार आवाजाही अब श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है. मंगलवार रात पहाड़ी से उतरकर मंदिर परिसर में पहुंचे पैंथर ने सीढ़ियों पर मौजूद बकरी का शिकार कर लिया. वन्यजीव के हमले का यह पूरा घटनाक्रम मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. घटना के बाद मंदिर क्षेत्र में पैंथर की मौजूदगी को लेकर एक बार फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग उठने लगी है. मंदिर समिति ने जिला प्रशासन से क्षेत्र में फेंसिंग करवाने की मांग की है.
मंदिर समिति अध्यक्ष हरीश योगी ने बताया कि बीजासन माता मंदिर का क्षेत्र जंगल और पहाड़ियों से सटा हुआ है. ऐसे में यहां अक्सर पैंथर का मूवमेंट बना रहता है. देर रात एक पैंथर पहाड़ी से नीचे उतरकर मंदिर परिसर में पहुंचा. यहां सीढ़ियों पर मौजूद बकरी को देखते ही पैंथर ने उस पर झपट्टा मार दिया और शिकार कर लिया. मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पैंथर की आवाजाही और बकरी पर हमला करने का घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया. क्षेत्र में एक से अधिक पैंथर की मौजूदगी बनी हुई है. रात के समय वन्यजीव मंदिर परिसर तक पहुंच रहे हैं. मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे में पैंथर का मंदिर परिसर तक पहुंचना श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है.
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कलेक्टर को पत्र देकर मांगी फेंसिंग : मंदिर समिति अध्यक्ष हरीश योगी ने बताया कि मंदिर क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर हाल ही में मंदिर दर्शन के लिए आए जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव को पत्र देकर समस्या से अवगत करवाया गया था. पत्र के माध्यम से मंदिर क्षेत्र में फेंसिंग करवाने की मांग की गई है, ताकि जंगली जानवरों की मंदिर परिसर तक पहुंच को नियंत्रित किया जा सके. उन्होंने बताया कि मंदिर समिति इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत है. जल्द ही मंदिर समिति का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेगा. प्रतिनिधिमंडल मंदिर क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और फेंसिंग की आवश्यकता से उन्हें अवगत करवाएगा.
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शाम 5 बजे बाद श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक : मंदिर समिति अध्यक्ष ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर में दर्शन के समय में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है. वर्तमान में सुबह 7 बजे मंदिर के मुख्य द्वार खोल दिए जाते हैं, जबकि शाम 5 बजे के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं है. जंगल से सटे होने के कारण मंदिर क्षेत्र में वन्य जीवों की गतिविधियों को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है. समिति का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
पहले श्वान का किया था शिकार : बीजासन माता मंदिर की पहाड़ियों में पैंथर की मौजूदगी का यह पहला मामला नहीं है. पिछले दिनों भी मंदिर के ऊपरी हिस्से की पहाड़ियों में पैंथर ने एक श्वान का शिकार किया था. उस समय मंदिर में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों ने पैंथर को श्वान का शिकार करते हुए अपने मोबाइल में कैद किया था. अब मंदिर की सीढ़ियों पर बकरी के शिकार की घटना सामने आने से वन्य जीवों की लगातार आवाजाही का मामला फिर चर्चा में आ गया है.