प्रतापगढ़ वन क्षेत्र में पेड़ पर लटका मिला पैंथर, पेट पर लगा था फंदा, आरोपी गिरफ्तार

अलवर: वन क्षेत्र प्रतापगढ़ के अधीन झिरी ग्राम पंचायत के शाखा गुवाडा में एक पैंथर की फंदे में फंसने से मौत हो गई. सूचना मिलने पर वन विभाग नाका प्रभारी मौके पर पहुंचे और पैंथर के शव को थानागाजी रेंज कार्यालय में लेकर आए. यहां वन विभाग के चिकित्सकों ने पैंथर के शव की जांच की. इस घटना की सूचना पर वन विभाग के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

वनपाल राम अवतार मीणा ने बताया कि गत सोमवार देर रात ग्रामीणों से सूचना मिली कि झिरी के शाखा का गुवाड़ा में एक पेड़ पर बघेरा मृत अवस्था में लटका हुआ है. सूचना पर घटनास्थल पर मौका मुआयना किया. पैंथर के पेट पर रस्सी का फंदा लगा था. विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया. मृत पैंथर का थानागाजी रेंज कार्यालय में पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार किया गया. डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा के निर्देश पर राजगढ़ एसीएफ प्रशांत कुमार गौड़, भिवाड़ी एसीएफ संजय कुमार व रेंजर जितेंद्र सेन बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने पूछताछ के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पर पैंथर की हत्या करने की आशंका जताई.