प्रतापगढ़ वन क्षेत्र में पेड़ पर लटका मिला पैंथर, पेट पर लगा था फंदा, आरोपी गिरफ्तार

प्रतापगढ़ वन क्षेत्र में पेड़ पर लटका मिला पैंथर, पेट पर लगा था फंदा, आरोपी गिरफ्तार
मृत पैंथर का थानागाजी रेंज कार्यालय में पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार किया गया.
Published : January 29, 2026 at 1:56 PM IST
अलवर: वन क्षेत्र प्रतापगढ़ के अधीन झिरी ग्राम पंचायत के शाखा गुवाडा में एक पैंथर की फंदे में फंसने से मौत हो गई. सूचना मिलने पर वन विभाग नाका प्रभारी मौके पर पहुंचे और पैंथर के शव को थानागाजी रेंज कार्यालय में लेकर आए. यहां वन विभाग के चिकित्सकों ने पैंथर के शव की जांच की. इस घटना की सूचना पर वन विभाग के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.
वनपाल राम अवतार मीणा ने बताया कि गत सोमवार देर रात ग्रामीणों से सूचना मिली कि झिरी के शाखा का गुवाड़ा में एक पेड़ पर बघेरा मृत अवस्था में लटका हुआ है. सूचना पर घटनास्थल पर मौका मुआयना किया. पैंथर के पेट पर रस्सी का फंदा लगा था. विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया. मृत पैंथर का थानागाजी रेंज कार्यालय में पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार किया गया. डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा के निर्देश पर राजगढ़ एसीएफ प्रशांत कुमार गौड़, भिवाड़ी एसीएफ संजय कुमार व रेंजर जितेंद्र सेन बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने पूछताछ के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पर पैंथर की हत्या करने की आशंका जताई.
वनपाल राम अवतार मीणा ने बताया कि इस पर वन विभाग की टीम ने शाखा का गुवाड़ा निवासी प्रभु दयाल मीणा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की. जिस पर प्रभुदयाल ने फंदे में फंसकर पैंथर की हत्या होने की बात कबूली. वनपाल ने बताया कि मौके पर ही टीम ने आरोपी प्रभुदयाल को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा. वनपाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता लगा कि आरोपी ने अपने खेत में फसल को बचाने के लिए फंदा लगा रखा था, जिसमें पैंथर फंस गया और उसकी दम घुटने से मौत हो गई. उन्होंने बताया कि आरोपी प्रभुदयाल के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.