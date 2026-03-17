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अलवर में पैंथर की दस्तक, स्वान का पीछा करते के आबादी क्षेत्र में पहुंचा, सीसीटीवी में कैद नजारा

सीसीटीवी में कैद वीडियो में पैंथर स्वान का पीछा करते गेट तक पहुंचा, लेकिन स्वान तेजी से आगे निकल गया.पैंथर उल्टे पांव लौट गया.

Footage of a leopard that followed a dog into Alwar
अलवर में श्वान के पीछे आए पैंथर का फुटेज (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 1:55 PM IST

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अलवर: शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र के लादिया मोहल्ले के पास पैंथर की दस्तक से स्थानीय लोगों में भय फैल गया. मंगलवार को क्षेत्र के एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में पैंथर एक स्वान के पीछे भागकर आता दिखा. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि इससे पहले पैंथर जंगल की ओर निकल गया. पूर्व में भी अलवर शहर के आसपास पैंथर की मूवमेंट देखी गई. इससे अलर्ट वन विभाग ने लगातार आबादी वाले इलाकों में गश्त शुरू की.

सरिस्का की बफर रेंज के रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि बफर रेंज के जंगल के पास लादिया मोहल्ले में पैंथर की मूवमेंट की सूचना मिली. इस पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और पैंथर के मूवमेंट की जानकारी ली. लादिया मोहल्ला बफर जोन के नजदीक है. इस कारण कई बार पैंथर शिकार की तलाश में पहुंच जाता है. रेंजर शेखावत ने स्थानीय लोगों से अपील की कि लोग देर रात घरों से निकलने में सावधानी बरतें. किसी भी व्यक्ति को पैंथर दिखता है, तो विभाग को सूचना दें ताकि समय रहते पैंथर को रेस्क्यू किया जा सके. रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि पैंथर की मूवमेंट को देखते हुए बफर रेंज के आसपास की आबादी वाले क्षेत्रों में वनकर्मी प्रभावी रूप से गश्त लगा रहे हैं

अलवर में पैंथर की दस्तक. (ETV Bharat Alwar)

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स्वान का पीछा करते पहुंचा: स्थानीय निवासी शरद शर्मा ने बताया कि लादिया मोहल्ले के सदाशिव कॉलोनी में पैंथर की मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई. पैंथर उनके घर के गेट के आगे तक पहुंच गया था. पूर्व में भी इसी क्षेत्र के स्थानीय लोगों को पैंथर चार से पांच बार दिखाई दिया है. शरद शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो में दिखाई दिया कि पैंथर स्वान का पीछा करते हुए उनके घर के गेट तक पहुंचा, लेकिन स्वान तेजी से आगे निकल गया. इसके चलते पैंथर उल्टे पांव लौट गया. पूर्व में भी पैंथर क्षेत्र के आसपास से स्वानों का शिकार कर चुका. सूचना देकर वन विभाग टीम को बुलाया. इसके बाद टीम ने क्षेत्र में गश्त की.

पूर्व में कॉलेज व अस्पताल में मूवमेंट: अलवर शहर के समीप बफर रेंज के होने से पैंथर का मूवमेंट लगातार बना रहता है. पहले भी अलवर शहर के आर आर कॉलेज के मैदान पर पैंथर की मूवमेंट दिखी. इस दौरान कई दिनों तक पैंथर कॉलेज के आसपास दिखाई दे रहा था. इसके लिए वन विभाग की टीम ने कैमरा ट्रैप व पिंजरे का भी सहारा लिया था. पूर्व में अलवर के जिला अस्पताल के पास भी पैंथर के मूवमेंट हुआ था. इसके बाद वन विभाग की टीम में रेस्क्यू कर पैंथर को जंगल में छोड़ा था.

पढ़ें:चूरू में एक माह से विचरण कर रहा पैंथर पकड़ा गया, एक रात में 60 किलोमीटर तक करता था मूवमेंट

कुशालीपुरा में लेपर्ड ने किया भैंस का शिकार: इस बीच सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों का जंगलों से निकलकर आबादी क्षेत्र में मूवमेंट देखा जा रहा है. सोमवार देर रात टोंक-चिरगांव नेशनल हाईवे 552 के पास कुशालीपुरा के आबादी क्षेत्र में लेपर्ड आ पहुंचा. लेपर्ड ने भैंस का शिकार किया. हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों ने लेपर्ड को भैंस का शिकार करते देखा. इस नजारे को चालकों ने मोबाइल कैमरे से कैद किया. लेपर्ड के मूवमेंट के चलते कुछ देर हाइवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगे. एक वाहन चालक ने अपने मोबाइल कमरे में लेपर्ड को कैद कर लिया. वाहनों का जमावड़ा देख लेपर्ड कुछ देर बाद जंगल में भाग गया. इसके बाद वाहनों की आवाजाही फिर शुरू हुई.

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PANTHER SIGHTING IN ALWAR
PANTHER FOLLOWED THE DOG
LEOPARD HUNTS BUFFALO IN MADHOPUR
PANTHER IN POPULATED AREA IN ALWAR

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