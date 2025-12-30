ETV Bharat / state

पैंथर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, डीएफओ बोले, 'बीमारी से हुई मौत'

रामगढ़ टाइगर रिजर्व में पैंथर के फंदे में फंसे मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.

Panther dies under suspicious circumstances
पैंथर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 2:24 PM IST

बूंदी: रामगढ़ टाइगर रिजर्व इलाके में मंगलवार को एक पैंथर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने का मामला सामने आया है. रामगढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ अरुण कुमार डी ने पैंथर की मौत की पुष्टि करते हुए प्रथम दृष्टया पैंथर की मौत को अज्ञात बीमारी से होना बताया है. पैंथर के शव के पोस्टमार्टम के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता लग सकेगा.

वन विभाग के अधिकारियों की मानें, तो खटखड़ इलाके में पैंथर के अचेत पड़े होने की सूचना मिली थी. जब तक टीम मौके पर पहुंची, तब तक पैंथर की मौत हो चुकी थी. मामले में डीएफओ अरुण कुमार डी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया पैंथर की मौत अज्ञात बीमारी से होना सामने आ रहा है.

डीएफओ ने की पैंथर की मौत की पुष्टि (ETV Bharat Bundi)

लगातार सामने आते रहे पैंथर के फंदे में फंसने के मामले: बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जॉन और वन मंडल इलाकों के जंगल में बीते 10 माह के अंदर चार बार से अधिक पैंथर के फंदे में फंसने के मामले सामने आ चुके हैं. वन विभाग द्वारा कुछ दिन पूर्व फंदे लगाने के मामले में एक शिकारी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. हालांकि उसके बाद भी पैंथर के फंदे में फंसने के मामले थमें नहीं थे. मंगलवार को रामगढ़ टाइगर रिजर्व में पैंथर की संदिग्ध मौत ने जंगली जानवरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

