रफ्तार का शिकार हुआ पैंथर, डाबी क्षेत्र में वाहन के कुचलने से हई मौत, डेढ़ माह में तीसरी घटना

बूंदी: जिले के डाबी वन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर रविवार रात पैंथर अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया. युवा पैंथर की मौके पर ही मौत हो गई. घटना सुतड़ा बाइपास के निकट हुई. डाबी वन रेंज के रेंजर मनीष शर्मा ने बताया कि हादसा रविवार देर रात सामने आया. पैंथर सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी. सूचना मिलते ही डाबी रेंज कार्यालय से वनकर्मी मौके पर पहुंचे. शव भवानीपुरा नर्सरी कार्यालय लाए. सोमवार सुबह बूंदी से पहुंचे अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया. वन विभाग के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा है. हालांकि अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी. घटना के बाद क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की बात कही जा रही है. स्थानीय लोग और वन्यजीव प्रेमी इस कदम को अपर्याप्त बता रहे हैं.

डेढ़ माह में तीसरी मौत: पिछले डेढ़ माह में जिले में पैंथर की मौत की तीसरी घटना है. 3 फरवरी 2026 को रामगढ़ टाइगर रिजर्व के इंद्रगढ़ रेंज क्षेत्र में मादा पैंथर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. गेंडोली नाका के महुआ के देवजी क्षेत्र के जंगल में पैंथर का शव मिला था. इससे पहले 30 दिसंबर 2025 को खटखड़ इलाके में एक पैंथर अचेत मिला था. वनकर्मियों के पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी. उस मामले में डीएफओ अरुण कुमार डी ने प्रथम दृष्टया अज्ञात बीमारी को संभावित कारण बताया था.