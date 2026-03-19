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खेत में गेहूं काट रही महिला पर पैंथर का हमला, गंभीर घायल, इलाके में दहशत

पैंथर का हमला (प्रतीकात्मक) ( ETV Bharat (File Photo) )

भरतपुर : जिले के रूपवास उपखंड क्षेत्र के तेजनगर गांव में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब खेत में गेहूं की कटाई कर रही एक महिला पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजनों ने तुरंत रूपवास के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया. यहां उसका उपचार जारी है. मामले में रूपवास थाना प्रभारी विनोद मीणा ने बताया कि पैंथर के हमले में घायल महिला का स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पैंथर की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है. परिजनों ने बताया कि तेजनगर गांव निवासी चन्द्रवती पत्नी भूरी सिंह अपने खेत में गेहूं काट रही थी. इसी दौरान अचानक जंगल की ओर से आए पैंथर ने उस पर झपट्टा मार दिया और गले पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से महिला जमीन पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के समय आसपास के खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने जब महिला की चीख-पुकार सुनी तो वे मौके पर दौड़े और शोर मचाया.