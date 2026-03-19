खेत में गेहूं काट रही महिला पर पैंथर का हमला, गंभीर घायल, इलाके में दहशत
वन विभाग की टीम पैंथर की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है.
Published : March 19, 2026 at 5:21 PM IST
भरतपुर : जिले के रूपवास उपखंड क्षेत्र के तेजनगर गांव में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब खेत में गेहूं की कटाई कर रही एक महिला पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजनों ने तुरंत रूपवास के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया. यहां उसका उपचार जारी है.
मामले में रूपवास थाना प्रभारी विनोद मीणा ने बताया कि पैंथर के हमले में घायल महिला का स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पैंथर की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है. परिजनों ने बताया कि तेजनगर गांव निवासी चन्द्रवती पत्नी भूरी सिंह अपने खेत में गेहूं काट रही थी. इसी दौरान अचानक जंगल की ओर से आए पैंथर ने उस पर झपट्टा मार दिया और गले पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से महिला जमीन पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के समय आसपास के खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने जब महिला की चीख-पुकार सुनी तो वे मौके पर दौड़े और शोर मचाया.
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मजदूरों की आवाज सुनकर पैंथर घबराकर जंगल की ओर भाग गया. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल महिला को संभाला और परिजनों को सूचना दी. परिजन तत्काल चन्द्रवती को रूपवास अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है. महिला के गले पर गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि उसकी हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को अवगत कराया. इस मामले में वन विभाग के डीएफओ प्रमोद कुमार धाकड़ ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंच गई थी. पैंथर की तलाश के लिए ड्रोन की मदद भी ली गई, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया. उन्होंने पुष्टि की कि घायल महिला पर हमला पैंथर ने ही किया है और फिलहाल उसका उपचार जारी है. डीएफओ ने यह भी कहा कि पीड़ित को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.