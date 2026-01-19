ETV Bharat / state

झालावाड़ में दहशत ! खेत पर रखवाली कर रहे किसान पर पैंथर ने किया हमला

झालावाड़ : जिले के रूंडलाव क्षेत्र में सोमवार को खेत पर रखवाली कर रहे एक किसान पर पैंथर ने हमला कर दिया. किसान व आसपास मौजूद ग्रामीणों के शोर मचाने पर पैंथर किसान को छोड़कर मौके से भाग निकला. हमले में किसान राधेश्याम नाथ घायल हो गया. सूचना मिलते ही तहसीलदार नरेंद्र मीणा सहित पुलिस व प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचे और घायल किसान राधेश्याम नाथ को जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

मौके पर पहुंचे तहसीलदार नरेंद्र मीणा ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वे रूंडलाव गांव पहुंचे. किसान राधेश्याम नाथ पैंथर के हमले में घायल मिला, जिसे बाद में सरकारी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. किसान के बताए अनुसार वह खेत पर रखवाली कर रहा था. इस दौरान पैंथर ने उस पर हमला कर दिया. शोर सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों मौके पर पहुंचे. लोगों को देख पैंथर वहां से भाग निकला और किसी तरह उसकी जान बच पाई. घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. फिलहाल उसकी हालत स्थिर है.