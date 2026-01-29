ETV Bharat / state

पैंथर के हमले से किसान जख्मी, भैसों के झुंड से भिड़ा, गांव में दहशत

पैंथर व भैंसों के बीच हुई मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पैंथर भैंसों के झुंड से भिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. पैंथर के अचानक किसान पर हमले के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. गांव वासी अपने खेतों की ओर जाने से कतरा रहे हैं. वहीं, उन्हें अपने जानवरों का भी डर सता रहा है.

झालावाड़: खानपुर के पास बन्या गांव में एक पैंथर ने एक किसान पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस दौरान आसपास मौजूद ग्रामीणों द्वारा शोर मचाए जाने पर पैंथर मौके से भाग निकला. हादसे के बाद किसान के परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है. इधर, किसान पर हमला करने के बाद पैंथर ने गांव के बाहर भैंसों के एक झुंड पर भी हमला कर दिया.

वन विभाग की खानपुर के रेंजर सत्यवीर सिंह ने पैंथर के किसान पर हमले की पुष्टि की. रेंजर ने बताया कि बन्या निवासी श्याम धाकड़ गुरुवार सुबह रोज की तरह अपने खेत पर गायों के लिए चारा काटने निकला था. इस बीच, घास की आड़ में छुपे पैंथर ने किसान श्याम धाकड़ पर अचानक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. बाद में, परिजन किसान को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. उन्होंने बताया कि बन्या गांव के नहरी क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट की सूचना है. टीम द्वारा फुटप्रिंट्स से पैंथर की लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. गांव के राम प्रसाद ने बताया कि गांव में पैंथर का आवागमन बना हुआ है.

भैंसों व कुत्तों का शिकार: पैंथर द्वारा गांव में दो भैंस तथा कुत्तों का शिकार किया जा चुका है. गत दिनों झालावाड़ जिले के रूंडलाव क्षेत्र में खेत पर रखवाली कर रहे एक किसान राधेश्याम सहित दो अन्य लोगों पर पैंथर ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया था. बाद में, वन विभाग के डीएफओ सागर पंवार के निर्देश पर वन विभाग कोटा की टीम ने पैंथर को जाल में फंसाकर उसकी मेडिकल जांच करवाई और फिर उसे जंगल में छोड़ा था. गत 10 दिनों में झालावाड़ जिले में पैंथर का यह दूसरा हमला है.