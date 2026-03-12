ETV Bharat / state

Panther Attack : रींगस में तेंदुए के हमले से हड़कंप, महिला गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की रेस्क्यू टीम तैनात

रींगस में तेंदुए आतंक ( Source : Sikar Team )

सीकर: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस शहर के वार्ड नंबर 23 में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुए ने अचानक एक महिला पर हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना शहर के सतभाई स्कूल के खेल मैदान के पास की बताई जा रही है. जैसे ही तेंदुए के हमले की खबर फैली, इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पैंथर के हमले की इस घटना के बाद एसडीएम बृजेश कुमार ने आमजन को घरों में रहने की अपील की है. वहीं, थानाधिकारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया है. जबकि प्रशासन की मांग पर जयपुर से वन विभाग की टीम को मौके पर रवाना किया गया है. उपखंड अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार रींगस निवासी आची देवी अपने घर के बाहर निकल रही थीं. इसी दौरान झाड़ियों की तरफ से आए तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया. महिला के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे. लोगों की भीड़ को देखकर तेंदुआ वहां से भाग गया. हालांकि, तब तक महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी. रींगस में तेंदुए के हमले से हड़कंप (Source : Sikar Team) आंख के ऊपर गहरा घाव, हालत गंभीर : घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार महिला के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हैं. सबसे गंभीर चोट उनकी सीधी आंख के ऊपर लगी है, जहां गहरा घाव होने के कारण काफी खून बह गया. फिलहाल, अस्पताल में उनका इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.