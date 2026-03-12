ETV Bharat / state

Panther Attack : रींगस में तेंदुए के हमले से हड़कंप, महिला गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की रेस्क्यू टीम तैनात

वन्यजीव की दस्तक ने रींगस में हड़कंप मचा दिया है.

Panther Attack in Reengus
रींगस में तेंदुए आतंक (Source : Sikar Team)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 3:08 PM IST

Updated : March 12, 2026 at 3:43 PM IST

सीकर: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस शहर के वार्ड नंबर 23 में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुए ने अचानक एक महिला पर हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना शहर के सतभाई स्कूल के खेल मैदान के पास की बताई जा रही है. जैसे ही तेंदुए के हमले की खबर फैली, इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पैंथर के हमले की इस घटना के बाद एसडीएम बृजेश कुमार ने आमजन को घरों में रहने की अपील की है. वहीं, थानाधिकारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया है. जबकि प्रशासन की मांग पर जयपुर से वन विभाग की टीम को मौके पर रवाना किया गया है.

उपखंड अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार रींगस निवासी आची देवी अपने घर के बाहर निकल रही थीं. इसी दौरान झाड़ियों की तरफ से आए तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया. महिला के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे. लोगों की भीड़ को देखकर तेंदुआ वहां से भाग गया. हालांकि, तब तक महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी.

रींगस में तेंदुए के हमले से हड़कंप (Source : Sikar Team)

आंख के ऊपर गहरा घाव, हालत गंभीर : घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार महिला के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हैं. सबसे गंभीर चोट उनकी सीधी आंख के ऊपर लगी है, जहां गहरा घाव होने के कारण काफी खून बह गया. फिलहाल, अस्पताल में उनका इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

प्रशासन और पुलिस हुई सतर्क : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन भी सक्रिय हो गया. उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार ने मौके की स्थिति का जायजा लेते हुए पुलिस प्रशासन को इलाके में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही वन विभाग को भी तुरंत सूचित किया गया.

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार तेंदुए को पकड़ने के लिए जयपुर से एक विशेष रेस्क्यू टीम रींगस के लिए रवाना कर दी गई है. टीम इलाके में तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने और उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने का प्रयास कर रही है.

लोगों में दहशत, सतर्क रहने की अपील : घटना के बाद इलाके के लोगों में डर और चिंता का माहौल है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और बच्चों को अकेले बाहर न भेजें. साथ ही आसपास किसी जंगली जानवर की गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत प्रशासन या वन विभाग को सूचना देने के लिए कहा गया है.

इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें तेंदुए को इलाके में भागते हुए देखा जा सकता है. ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. प्रशासन और वन विभाग की टीमें फिलहाल इलाके में निगरानी बढ़ाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, ताकि किसी और अप्रिय घटना को रोका जा सके.

